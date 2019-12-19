【觀察】2020到來之前　台企在大陸或將面臨新困境

台灣網紅「波特王」因為和蔡英文合拍影片，遭大陸合作公司papitube解約，也引發兩岸網友熱議。

對此，蔡英文於12月16日受訪時表示遺憾和不能接受，她強調，「我們是個自由民主的社會，如果連台灣總統在影片上都不能撩一下的話，對於我們民主以及大家所珍惜的價值有很大的違背和違反」。

而國民黨總統候選人韓國瑜則於12月15日晚上便開Facebook直播回應，表示支持波特王，強調「政治歸政治、商業歸商業」。

波特王團隊的負責人「火星叔叔」則於2019年12月17日，針對外界的疑問在Facebook發表三點聲明。首先，他一開始對papitube要求視頻在臉書和youtube下架，之後單方解約的行為感到不滿，因為他說當初合約並未包括上述平台，但隨即他便感到「恐懼」，認為大陸市場缺乏「言論自由」，順勢打了一波「民主牌」。

其次，他說這起事件並非民進黨操縱選情的工具，呼籲外界停止「陰謀論」的解讀。最後他則希望外界不要因為這起事件而「衝動」購買他們的商品。

國民黨總統候選人韓國瑜也表示支持波特王，強調「政治歸政治、商業歸商業」。（中央社）

而波特王事件也在兩岸社交網路平台引發網友熱議。大陸網友普遍認為台灣企業赴陸發展不該「吃飯砸鍋」，因此遵守中國市場中的「政治正確」都是合理的，例如「一中原則」、「反對台獨」等。此外大陸網友並不接受韓國瑜口中的「政治歸政治、經濟歸經濟」，因為兩者的界線始終很模糊。大陸網友看待波特王事件，大多數認為papitube的「切割」很即時，也顯示了大陸企業處理兩岸議題的紅線意識。

而台灣網友則認為台灣企業應該要「站着賺錢」，而不應該「跪着賺錢」，而他們往往認為台企赴陸發展就必須被「吃豆腐」，例如接受「一中原則」，包括註明中國台灣，所以會認為這些企業是「跪着賺錢」。而在波特王事件中，他們顯然樂見該公司為了「守護民主」而放棄大陸市場。

不過兩岸網友或許都有認識的誤區，這再次顯示兩岸交流的重要性。

首先，在兩岸對立的局面下，兩岸市場中都存在彼此的「政治正確」。對大陸網友來說，類似波特王的事件在未來恐層出不窮，而簡單地「一刀切」雖然看起來解決了問題，但對於兩岸經濟整合來說卻有負面影響。簡言之，兩岸對立將間接使得台商赴陸發展必須「選邊站」，例如，波特王團隊將視頻放在合約沒有規範到的視頻平台，同時也是他們認為大陸民眾無法看到的臉書和YouTube上，而最終被單方解約也使得他們退出大陸市場。雖然說，他們當初在考慮和蔡英文合作的企劃時，就應該考量其政治風險，否則一邊和蔡英文合作，另一邊卻希望能和大陸平台合作，顯然就成為大陸網友口中的「吃飯砸鍋」。

而另一方面，對台灣網友來說，所謂的「站着賺錢」或「跪着賺錢」只不過是一種十分形象化的修辭，如果簡化地認為在大陸市場發展就是「跪着賺錢」，僅是突顯心中的反中意識型態。

從商業的邏輯來說，企業如果想要獲利，除了基本的業務能力和產品競爭力之外，也要因應不同地區的風俗民情打造品牌形象，即所謂的「入鄉隨俗」。台灣在大陸市場發展有所謂的禁區或地雷區，但到其它國家發展也一樣會有「政治紅線」，這其實不僅限於大陸市場，只不過台灣碰巧是兩岸議題的敏感事主。

波特王事件也必然讓台企在陸發展，或未來考慮赴陸發展更加小心翼翼。在兩岸關係越來越緊張對立的情況下，台商赴陸發展自然需要知道如何避免政治表態，以免在兩岸中「裏外不是人」。