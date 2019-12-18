中國首艘國產航母為何命名「山東號」？

12月17日澳門回歸20周年前夕，國家主席習近平離京南下，出席了中國第二艘航空母艦——「山東號」的入列交接儀式。中國坊間和網絡輿論對於該艘航母早已翹首以待。

這是中國海軍一型常規動力航母，也是中國自行設計、研發、建造的第一艘航母，型號為002型。該艦滿載排水量約為7萬噸級，將搭載殲－15B戰鬥機及其他型號艦載機。固定翼艦載機將採用滑躍起飛。

整體看來，這艘航母入列有五個值得關注的看點。

其一，取名「山東號」。本次入列的航母是中國第二艘航母，也是中國第一艘國產航母。這艘航母建設計劃披露後，坊間多有消息指稱和推測將命名為「山東號」，但在正式入列前網絡中忽傳將取名「湖南號」。另外，早前也曾有過「台灣號」、「廣東號」、「皮皮蝦號」等投票或呼籲稱號。

取名山東號首先符合中國艦艇命名規則，巡洋艦或以上以省級地區命名。第一艘航母「遼寧號」即是如此。不過，為什麼是山東而不是其他地區？有分析認為，這可能是多種原因綜合考量的結果，例如山東在中國航母建設過程中出力很多，是中國目前唯一一個航母母港所在地，而且是一個人口和經濟大省，有着很多革命老區，也是輸送兵員最多的省份之一。

其二，選擇在澳門回歸20周年紀念日前夕服役。中國政治承載了漫長曆史，注重時間節點的符號意義。在18世紀下半葉至19世紀上半葉，澳門地區被作為西方列強之一的葡萄牙逐漸強佔為殖民地，直至1999年迴歸中國。這中間的200多年，是中國歷史裏備受挫折的一段過程，也是從苦難走向復興的一段過程。而第二艘航母的入列，並與澳門回歸20周年的疊加，尤其是展現中國國盛軍強的一個有力證據。

其實在2019年4月23日中國海軍成立70周年和10月1日「新中國」成立70周年時，坊間也曾有傳這艘航母將於當時入列，但是最後選擇2019年份將盡的時候正式服役，可能直至此時這艘航母才達到參戰標準，也可能正是由此展示出洗刷中國歷史屈辱和新時代強國強軍的姿態。

其三，擇址海南三亞軍港舉行入列交接儀式。關於中國航母基地的信息屬於軍事秘密。外界普遍認為中國有兩個海軍航母母港，其中之一是青島基地膠南小口子軍港。不過，「山東號」並未在這一基地舉行入列式，而是遠赴海南，何以如此？由於習近平在出席該儀式後便要去不遠處的澳門再出席澳門回歸20周年紀念儀式，是否為方便這兩個行程的緊密銜接？

此前網絡中曾有消息指中國將在青島之外海南三亞另建兩個航母基地，軍方並未否認。此番選在三亞舉行新航母入列式，或許進一步夯實了將在三亞建設新的航母基地的推測。如此也將形成南北各有一個航母基地的格局。

另外，新航母南下進駐三亞之前，曾經穿過台灣海峽，並且攜帶艦載機在南海開展試驗和訓練。相比於北海、黃海和東海，南海區域面積更大，為新航母提供了更寬廣的遊弋舞台。中國南海及東部台海或將成為「山東號」的主要佈防區域。

不過，山東是位於中國偏北區域的一個省份。由一艘「山東號」航母巡遊南部海域似乎有些奇怪，但這可能也正體現出了軍隊歸屬於整個國家。

「遼寧號」航母不屬於中國海軍的三個艦隊，而是由海軍領導機構直接指揮管理，「山東號」應該也是如此。兩艘航母的調動都將聽從海軍領導層的統一指揮。

其四，「山東號」新航母的新特點，也即與「遼寧號」的區別。兩艘航母最大的區別在於「山東號」是一艘中國國產航母，「遼寧號」還是在烏克蘭瓦良格號半成品的基礎上改建而成。另外，「山東號」甲板面積更大、艦島更短但更高，可搭載更多艦載機，雷達罩是平面型，等等。

其五，中國將擁有兩個航母編隊。中國航母數量從0到1堪稱質的變化，而從1至2其實也是巨大的跨躍。兩個航母編隊不僅增強了防護與打擊能力，而且可以相互配合協防，有助於實現對遠海區域的長期駐防作戰。

中國海軍已經是亞洲和西太平洋地區最大規模的海上武裝力量，也被認為是世界上僅次於美國海軍的綜合實力第二強的海上軍事力量。此番「山東號」新航母的加持，將使這支海軍攻防實力更加強悍。