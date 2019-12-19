【觀察】習近平的北洋海軍情結

中國第一艘國產航空母艦交付海軍投入服役，標誌着中國打造現代化海軍的雄心達到了一個新的里程碑。

12月17日，國家主席習近平在海南三亞的中國海軍基地出席新航母交接入列儀式並登艦視察。這一天正好是北洋海軍建軍紀念日。1888年12月17日，清政府在山東威海劉公島正式宣告北洋海軍成立，《北洋海軍章程》同日頒佈施行。

新航母命名為山東艦，它以中國的第一艘航母遼寧艦為原型，遼寧艦是蘇聯解體後中國從烏克蘭手中購買續建而成的。位於遼寧省的遼東半島與位於山東省的山東半島環抱渤海，是拱衛中國首都北京的天然屏障。中國兩艘航母以這兩個省份遼寧和山東命名。

值得注意的是，這兩個半島也是中日甲午戰爭的主戰場。在1894年爆發的甲午戰爭中，「世界第九、亞洲第一」的北洋海軍被日本海軍聯合艦隊擊敗。1895年在日軍水陸兩路的夾擊下，威海衛軍港淪陷，北洋海軍全軍覆沒。

由於京畿地區門戶大開，迫於巨大軍事壓力，清政府被迫與日本簽訂《馬關條約》，割讓台灣、澎湖給日本。甲午戰爭給中國帶來空前嚴重的民族危機，也打碎了中國人洋務救國的夢想，變法圖存逐漸成為國人的共識。後來，甲午戰爭與北洋海軍在很多重要時刻都會被重新提起。

2014年是甲午戰爭爆發120周年，中國海軍在威海劉公島海域舉行海上祭奠儀式。習近平也罕見兩次提及甲午。2014年2月18日，習近平在北京會見中國國民黨榮譽主席連戰及隨訪的台灣各界人士時說，「今年是甲午年。120年前的甲午，中華民族國力孱弱，導致台灣被外族侵佔。這是中華民族歷史上極為慘痛的一頁，給兩岸同胞留下了剜心之痛。」

2014年6月9日，習近平在中國科學院、中國工程院院士大會上又說，「今年是甲午年。甲午，對中國人民和中華民族具有特殊的含義，在我國近代史上也具有特殊的含義。回首我國近代史，中華民族遭受的苦難之重、付出的犧牲之大，在世界歷史上是罕見的。」

另外，習近平還是第一個視察北洋海軍誕生地和甲午戰爭國恥地劉公島的中共最高領導人。

2018年6月12日，習近平登上劉公島視察，參觀炮台遺址，了解北洋海軍防務情況、威海衛保衛戰和劉公島保衛戰歷史，隨後參觀甲午戰爭博物館，並唸誦了聞一多的《七子之歌——威海衛》。習近平說：「我一直想來這裏看一看，受受教育。要警鐘長鳴，銘記歷史教訓，13億多中國人要發憤圖強，把我們的國家建設得更好更強大。」

次日，在煙台視察期間，習近平又一次提到了劉公島，提到了甲午戰爭，他說：「看看甲午海戰之殤，心情久久不能平靜」。「現在又是一次大變革之際。在這樣的一個歷史進程中，我們各就各位，作出自己的努力，作出自己的歷史貢獻」。

自2012年上任以來，習近平主導中國軍隊全面現代化計劃，而海軍的大舉擴張一直是其核心內容。