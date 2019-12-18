【澳門回歸20年】習近平南下澳門　陪同人員「縮水」？

12月18日，中共最高領導人習近平在「一國兩制」剛剛遭遇香港修例風波衝擊的背景下南下澳門，出席澳門回歸20周年活動及新任行政長官就職儀式。當晚，新華社公布習近平訪澳代表團名單，值得注意的是相較於2017年香港回歸20年代表團以及2014年澳門回歸15周年代表團，其成員頗多變化。

+ 7 + 6 + 5

根據新華社的報道，當天下午4點習近平與夫人彭麗媛抵達澳門國際機場，同機抵達的包括中央政治局委員、中央書記處書記、中辦主任丁薛祥，中央政治局委員、全國人大常委會副委員長（排名第一）王晨，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠以及全國政協副主席馬飈。此外，國務委員兼外交部長王毅先期抵達，而位列正部級並未出現在陪同名單中的港澳辦主任張曉明事實上也在代表團成員名單中。

相較而言，5年前的2014年12月，習近平與夫人彭麗媛亦曾南下參加澳門回歸15周年活動。彼時，官方媒體新華社披露的成員名單包括王滬寧（時任中央政治局委員兼中央政策研究室主任）、范長龍（時任中央政治局委員兼中央軍委副主席）、栗戰書（中央政治局委員兼中辦主任）、王晨（全國人大常委會副委員長兼秘書長）、楊潔篪（國務委員兼中央外事辦公室主任）、張慶黎（全國政協副主席兼秘書長）。當時官方並未披露時任中國外交部長王毅的行蹤，也並未披露只是中辦副主任兼總書記辦公室主任丁薛祥的名字，不過據信都在這一代表團中。

而兩年前2017年7月，習近平也曾攜夫人參加香港回歸20周年活動，因為時間上與習近平在澳門回歸15周年時訪澳同在習第一任期內，所以當時訪港成員名單與澳門回歸15周年訪澳成員名單完全一致。

國家主席習近平18日下午在新竹苑會見澳門行政長官崔世安。（澳門特別行政區政府入口網站）

兩相對比之下，習近平此次訪澳，隨行副國級官員共計5人（包括王毅在內），囊括中辦、全國人大常委會、全國政協、中央軍委和負責外交的國務委員，其中中央政治局委員3人。

而在前兩次南下港澳中，習近平的隨行人員副國級成員則達到6人，除同樣橫跨中辦、全國人大常委會、全國政協和中央軍委以及負責外交的國務委員（時為兼任中央外辦主任的楊潔篪），還包括中央政策研究室主任王滬寧，其中具有中央政治局委員身份者也為3人。

那麼，為什麼此次訪澳代表團縮水呢？其一，中央政研室主任一職原為王滬寧，而在中共十九大上王滬寧「入常」負責意識形態和黨建後，該職仍然一直由其兼任，所以王滬寧難以繼續以該身份隨同習近平外出。

其二，所不同的是，其他職務或可對應，但此次王毅雖然先期南下，明顯乃至充當當年楊潔篪的角色，但中共十九大後楊潔篪躋身中央政治局委員，而國務委員一職則由並不兼任中央外辦主任這一核心要職的王毅接棒。事實上根據公開報道，時常隨同習近平外訪的中央外辦主任楊潔篪12月17日至22日將訪問烏干達、剛果和塞內加爾，並不在國內，因此也無法成行澳門。

其三，另外，當年全國人大常委會、全國政協副職隨同南下，其實王晨當時並不具有中央政治局委員身份，級別相對較低；而以壯族（廣西）代表進入全國政協的馬飈隨同南下雖然令人意外，但畢竟與當年的張慶黎在級別上已不相上下。