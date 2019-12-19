【澳門回歸20年】人民日報：習近平此行體現中央是澳門堅強後盾

國家主席習近平周三（18日）抵達澳門視察，並將會出席在周五（20日）舉行的澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。 內地官媒《人民日報》海外版發文，指習近平此行充分體現中央政府和祖國內地對澳門的真摯關懷和大力支持，充分體現中央始終是澳門發展的堅強後盾。

文章指，過去20年，愈來愈多澳門同胞明白「國家好，澳門好；澳門好，國家更好」的道理，中央政府亦在2003年非典疫情、2008年國際金融危機波及澳門、2017年澳門遭受強颱風「天鴿」重創，「每當澳門遇到困難，中央政府就會及時伸出援手。例如出台並實施《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》、開放內地居民赴澳「個人遊」、批准駐澳部隊協助澳門特區政府搶險救災等，以幫助澳門渡過難關、應對挑戰、抵禦風險。

文章指，過去20年，愈來愈多澳門同胞明白「國家好，澳門好；澳門好，國家更好」的道理。（中新社）

文章又稱，中央始終將澳門放在心上，不斷在更寬領域、更高層次、更多機制上為澳門發展創造新的機遇和動力，包括國家的「十二五」及「十三五」規劃，港澳部分均獨立成章，前者從國家整體戰略的高度，為澳門提供了新的寶貴機遇和發展空間，後者則是突出支持澳門在國家對外開放中的地位和功能，進一步支持深化澳門與內地的合作交流。文章亦有提到《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，「這為澳門謀劃了清晰的發展藍圖」。

文章在最後表示，展望未來，中央將一如既往支持澳門發展經濟、改善民生，新一屆澳門政府亦相信能夠團結帶領澳門同胞，在「一國兩制」方針正確指引下，結合「國家所需、澳門所長」，主動對接國家發展戰略，進一步謀劃和推進澳門長遠發展，「澳門同胞必將與全國人民一道，共擔復興責任，共享偉大榮光，共同書寫實現『兩個一百年』奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的華彩篇章」。

（人民日報海外版）