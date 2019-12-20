從三艦隊精鋭盡出到國產航母服役　北京謀劃下的南海戰局

2019年12月17日，中共中央總書記、國家主席、軍委主席習近平在海南三亞某軍港（據信是錦母角軍港），出席中國第二艘航空母艦、也是第一艘國產航母、排水量55000噸的山東艦交接入列儀式。這距離中國第一艘航母遼寧艦入列服役7年。

就在山東艦服役的前一天， 2016年中美兩國海軍在南海對峙的相關內幕，再次在中國互聯網上流傳。當時長達一個月的中美軍事博弈，從一開始的隔空叫陣，到面對面的劍拔弩張，再到作戰部署的暗中較量。幾十個日日夜夜的兩軍對壘，當時的新聞報道只反映了冰山一角。

2019年12月17日，中國第一艘國產航空母艦山東艦在海南三亞某軍港交付海軍，中共總書記習近平登艦檢閲儀仗隊。（新華社）

據稱，當時為了確保由美國主導、不利於中國主權的南海仲裁案宣判當日（2016年7月12日）能恐嚇性地壓制中國，美國提前動用了列根號和斯坦尼斯號兩艘航母，加上護衛艦、導彈驅逐艦10艘左右，各類戰機約150架擺陣中國南大門；而解放軍，北海、東海、南海三大艦隊精鋭盡出，4名上將（當時的海軍司令吳勝利、政委苗華，軍委聯合參謀部副參謀長王冠中和南部戰區司令員王教成）齊聚南海以實戰姿態進行演習。甚至有傳聞稱，有「航母殺手」稱號的解放軍東風21D當時已經引弓待發。

以此次事件為時間節點，中國軍隊不管是在此之前的對美軍避其鋒芒，還是之後的爭鋒相對，中共要在南海進行軍力部署的目標和戰略部署從未改變。目前遼寧艦（舷號16）以青島海軍基地為中心。如無意外，剛剛交付於中國海軍、被命名為山東艦（舷號17）的這艘中國國產航母，將以三亞海港為母港，成為中國軍隊在南海的「定海神針」。

2016年6月19日，美軍兩艘航母巡航南海。（US.NAVY）

不久的將來，當山東艦完成武器配備、組件完成自己的戰鬥羣，中美軍隊再次南海「狹路相逢」，場景一定會和2016年有所不同。為了實現這種不同，中共其實已經由暗到明，進行了20年的實際行動部署。

三沙設市：主權宣誓從口頭到行動

中共為何不惜代價維護在南海海域的主權，當然是其對於中國的戰略重要性非常高。對於這一領域的分析文章足夠多，此處不再多做闡述。

1990年代之前，受經濟實力限制，當時的中共外交戰略依照鄧小平的「冷靜觀察、穩住陣腳、沉着應付、絕不當頭、韜光養晦、有所作為」24字方針。對主權爭議地區也是採取「擱置爭議，共同開發」的穩健主張。2010年3月上旬，中共宣稱南海是攸關領土完整的核心利益，這種表態意味着任何國家只要侵犯其南海利益，中共會以軍事武力捍衛南海的戰略利益。

2018年8月21日，海南省三沙市永興島。（VCG）

以2012年7月24日海南省三沙市設立為標誌，中共對於南海主權的主張發生轉折，不再停留在口頭表述，而是開始付諸於行動。三沙市政府駐地西沙永興島，是繼浙江省舟山市之後，中國第二個以群島建置的地級行政區。根據中國官方的說法，三沙市管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島所有島礁及其海域。

不過對於南沙群島部分島礁和海域，因為越南、菲律賓、台灣政府、馬來西亞也主張擁有主權且已經實際控制，三沙市未能實際行事主權管轄。然而三沙市的成立，仍然標誌着中國對南海的實際管轄（從軍事佈局到行政部署到經濟開發）步入無可爭議的行動時期。

在2015年5月公布的《中國的軍事戰略》國防白皮書，特別強調對「海洋權益」之立場，將解放軍的軍事任務由保障「領土主權」向外擴張至維護「海外利益」安全，並對相關或個別國家挑釁行為與高頻度海空抵近偵察作為表達不滿；此外，為了維護「領土主權」及「海洋權益與戰略通道安全」，書中更提及2013年起陸續在南海島礁進行填海造陸工程。

兩個軍事鐵三角的形成

2013年以來，中國一改在南海軍事存在的弱勢姿態。可以認為，填礁造陸是當時的條件下，中國選擇的最佳的南沙實際行動策略。

中國在南沙群島的7個島礁填海造陸，並逐步部署軍事設備，其中，由礁變島的永暑到、美濟到和渚碧到已經有了3,000米的飛機跑道（可供運-20運輸機起降）、戰機庫、彈藥庫以及供艦艇停靠的深水碼頭。2018年5月，有美媒稱中國在這三個島礁上部署了鷹擊12反艦導彈和紅旗9防空導彈。還有消息稱，中國控制着西沙群島的130個島嶼，一些非武裝人員生活在幾個小島上。

+ 4 + 3 + 2

2019年1月，《解放軍報》官方微博公布了一組照片，首度公開了南沙群島永暑島的全景。這次公布的照片顯示，永暑島除了可供大型軍機起降的機場設施，以及可供大型船舶停泊的港口設施外，還有可供居住和工作的建築羣。

實際上，改造後的永暑島、美濟島與渚碧島，每個島礁間的距離在200至300公里之間，互成鐵三角般的犄角之勢，可在緊急狀態時互相支援，對於中國軍隊來說，宛若3艘不沉的航母。未來解放軍部署戰機、軍艦與飛彈後，它們就能聯手對付敵方至少一支航母戰鬥羣。

在西沙設立軍事基地，相當於將中國南海的防禦向前穩步推進了差不多400多公里，這意味着解放軍已經在南海建立起了快速空中反應力量。同時，這也有助於維護已成軍的094A/B戰略核潛艇安全，並協助解放軍海軍由此航向印度洋與大西洋。

至此，中國已經對整個南海的軍事存在進行了全新的盤活，基本形成大三角和小三角的防衛態勢。所謂小三角，就是前文提及的以永暑—美濟—渚碧為三個基點的南沙防衛體系；所謂大三角，是以永興島—黃岩島—渚碧島為基點的整個南海防衛體系，二者的交匯點是渚碧島。

同樣，解放軍軍艦和軍機也加強了在南海的軍事存在。過去幾年，中國軍艦被稱之為「下餃子」般服役，不少導彈護衛艦和導彈驅逐艦被部署到南海。而中國軍機在2016年7月也已經實現了常態化赴南海遠程訓練，轟-6轟炸機和蘇-35等戰機在列。

南海防衛的大三角與小三角。（多維新聞）

美退休海軍情報官員，前太平洋艦隊情報部主任詹姆斯•法內爾（James Fanell）2019年5月14日表示，未來三十年對美國國家安全最大的威脅，將是中國解放軍和政府正在全力部署的一支全球性的海軍。

對抗與較量中的成長

因為上述原因，中美因為南海問題爭執不斷。華盛頓指責北京在南海擴建島礁，搞軍事化。北京則批評美國增加在南海巡航以及在亞洲進行軍演。為了阻止中國在南海的擴張，美國一直堅持進行「自由航行行動」。奧巴馬（Barack Obama）政府時期，美國進行了6次航行自由活動。美國總統特朗普（Donald Trump）甚至採取比前任更為強勢的態度——其主政期間，美國海軍艦船在南海已經進行了11次「自由航行行動」。

但是中國的態度同樣日趨強硬，甚至更早就現端倪。2014年6月27日，中國第五次全國邊海防工作會議上，中共總書記習近平強調，要把國家主權和安全放在第一位，貫徹總體國家安全觀，周密組織邊境管控和海上維權行動，堅決維護領土主權和海洋權益，構築銅牆鐵壁的邊疆海防。

而在此前的2013年7月30日，中共中央政治局就建設海洋強國研究進行第八次集體學習時，習近平就已明確將過去鄧小平提出的「擱置爭議，共同開發」8字方針，修正為「主權屬我，擱置爭議，共同開發」12字方針，並推動當事國直接雙邊協商會談解決問題。這意謂着中共不僅不惜使用武力捍衛南海主權，更拒絕美日印等區域外大國的力量干涉。

2018年4月12日，中共在南海海域隆重舉行海上閲兵，這是解放軍航母打擊作戰群等接受檢閲。（新華社）

中共高層的態度很快體現在軍方的行動中。在美國海軍軍艦多次在南海有爭議島礁附近偵察中國的軍事行動、中國也多次緊急出動戰機攔截的「過招」當中。當地時間2014年8月18日晚，美國國防部忽然召開新聞發佈會，表示兩架中國殲-11戰鬥機當天以「不安全」方式，在南海國際空域「滾筒式」攔截一架正在飛行的美國偵察機。五角大樓發言人還指出了許多細節，諸如「中國戰鬥機3次從P-8偵察機下方飛過」、「近距離地以90度角擦過P-8鼻翼，機腹對着P-8，展示其已經裝備了武器」、「直接從P-8下方及側邊飛過，然後做了一次翻轉，在P-8上方45英尺內(約14米)的地方飛過」。事後，美國軍方人士稱，美軍飛行員被迫下降200英尺（60米），以避免發生碰撞。

2016年5月，類似場景再次重演。在海南島東部的一次相遇中，兩架中國殲-11戰鬥機一度接近美國EP-3不到15米的距離。五角大樓聲明，「最初的報告說那是一次不安全的事件。」中國外交部發言人回懟：必須指出美國軍機經常在中國沿海進行偵查活動，嚴重危及中國的海洋安全。兩個月後，本文開頭提及的中美軍事對峙在南海持續了一個月。

改變已經發生，主動與被動的逆轉

當南海對於中國軍艦、軍機等不再是鞭長莫及之地時，中國對南海掌控能力也不再像以往那般弱。2018年4月解放軍在南海大閲兵，從海陸空全面展示了自己的軍事實力。此後，美國軍艦前往南沙或者西沙群島進行「航行自由」行動，按照中國的說法是遭遇「當即進行驅離、警告」。甚至2018年10月，中國軍艦逼近美國軍艦41米，迫使其緊急轉彎。

一個明顯的形勢反轉表現是，過去美國對南海偵查，有時候是抵近12海里飛行甚至直接穿越島礁上空的行動。如今，美國的行動退步到從島礁領空邊緣打擦邊球地飛過，比如，2019年3月，美國B-52轟炸機就是貼近（near）而非飛越（over）了南海。9月初，美國里根號航母前往南海地區執行「自由航行」，衛星照顯示，其在南海航行期間，周圍有10艘中國艦艇「圍觀」。11月20日、21日，美海軍吉福茲號瀕海戰鬥艦、邁耶號導彈驅逐艦分別進入南沙、西沙島礁鄰近海域，解放軍海、空兵力全程跟蹤監視。

就連美國軍艦與菲律賓等在南海的行動，也會有中國海監船在一旁觀望。一個近期的例子是，2019年7月15日，美國海岸警衛隊的巡邏艦和菲律賓的海警船在臨近黃巖島的海域進行聯合演習，中國的海警船曾一度與菲律賓的海警船相距2.9海里。

這些場景的反轉無不表明，中國對南海的軍事掌控能力已然提升。通過填海造陸和軍事部署，對南海有全天候的掌控後，解放軍在南海「心有餘而力不足」的尷尬局面得以化解。如今，山東艦航母的入列，無疑是為解放軍在南海加持了「定海神針」。中美軍隊會不會再來一次南海「狹路相逢」、並再次上演一次新的世紀大對峙？也許會，也許不會，但是中國軍隊在南海的改變已經發生。