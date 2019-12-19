【觀察】佛堂縱火案狠奪7命　燒出台灣社會難題

12月14日，台灣南部玉井地區發生一處宗教道場遭人縱火的悲劇，惡火奪走7條寶貴的生命，震驚台灣社會。縱火者為21歲的曾姓青年，家境優渥，父為醫師、母為教師，不過因情緒問題，國中畢業後就無繼續升學，而年紀輕輕的他已前科累累，除有家暴紀錄，也曾有「思覺失調」（俗稱精神分裂）等相關就醫紀錄，是當地警方和民眾眼中的頭痛人物，曾男日前也才因向母親討錢未果，而鬧出自殺，併發生搶奪員警配槍的失序行為。

縱火的21歲曾男（中）在案發當天就已遭警方逮捕。據悉，曾男長期有情緒方面的問題，並有思覺失調（俗稱精神分裂）的就醫紀錄。（中央社）

據瞭解，涉案的曾男過去曾經在一名台南少年法庭的謝姓法官引介下，來到其縱火的道場接受教化，但歷經一年多的時間，由於曾男與其他道場成員相處不融洽，離開道場後又想回去道場，但道場負責人認為曾男「六親不認，連父母都想殺」難以教化，所以拒絕其回歸道場。而曾男就在一年多前撂下狠話稱「要來道場放火」，不料竟一語成讖。

此外，該縱火案一個令社會深感錯愕、悲痛的地方，還包括命運捉弄下的惡戲安排。在大火中喪命的7人中，有一家三口就是曾經輔導曾男，並送其去該道場接受教化，平時就相當關心「問題少年」的謝姓法官胞弟一家人。

雖然目前尚無法斷定曾姓男子的縱火，是否與其患有「思覺失調」的精神疾病有關。不過，可以斷言的是，這把大火無疑燒出台灣社會安全體系對於這類「令人頭痛」的身心受害者的「無能為力」。

台南「真理家族前輩堂」14日凌晨遭縱火，造成7人死亡，死者家屬15日下午到現場參與招魂儀式。（中央社）

對此縱火案的發生，台灣精神科醫師李俊宏就沈痛指出，一個受輔導的問題少年，竟會需要去宗教收容場所，這背後就顯現台灣社會安全體系出了問題。其質問到：「難道台灣已經到要靠宗教來拯救少年虞犯的地步嗎？」

台灣社會安全體系的破網要怎麼補，涉及的層面可說是既深且廣，因為社會安全的破洞，它一方面是直接反映台灣對精神病患照護資源的不足，以及對精神病罪犯矯正機制的不健全，而難以助人擺脱絕望，有重新融入社會的可能。另一方面，它同時也與一個社會的社會文化跟經濟分配結構，有着相當程度的關聯，例如有相關研究就指出，一個較為平等、和諧的社會，思覺失調者的患者就比較不會傷害人。

台南市玉井區「真理家族前輩堂」。（中央社）

這場奪命惡火的發生，留下太多值得為台灣社會和為政者所深思，並亟需解決的問題，包括是怎麼樣社會、家庭成因才導致一個年輕人變得麻木不仁？而社會安全網又為何沒能防止其失足下墜？

如同2019年在台灣熱播的電視劇《我們與惡的距離》所欲探問的社會課題：「我們都是好人，不知道為什麼事情會變成這樣子，老天爺到底要我們學什麼？」假如台灣社會不能從這場惡火悲劇反思學習，未來人們恐怕只能眼睜睜看着飽受身心之苦的病患，可能在「一念無明」下成為罪犯的社會悲劇一再重演，除了喟歎天地無仁外，就只能咒罵殺人者的冷血無情。