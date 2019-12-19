任正非再發聲：華為長遠方針並非「獨立」，會堅定不移擁抱全球化

12月18日，華為在「華為心聲社區」刊發紀要，披露任正非12月11日在深圳接受拉美地區媒體和西班牙等國媒體採訪的實況。任正非表示，即使離開美國的供給，華為也能夠獨立對客戶提供服務，但華為的長遠方針並非要搞「獨立」，還是會堅定不移擁抱全球化。

當被問到受到美國製裁後，華為做好備用計劃或者說是備胎計劃的應對準備了沒時，任正非表示，雖然華為過去是一家很窮的公司，不像一些美國公司積累了大量現金，比如做一顆中央處理器（CPU）難度極大，全世界除了英特爾（Intel）非常成功外，其他公司很難做出CPU來，「但我們這麼窮的公司也要把CPU做出來。備份，使我們有安全感。大家想想這有多難，而且不僅是做了CPU，還有網絡處理器（NPU）、圖形處理器（GPU）、昇騰、鯤鵬……都做出來了，這些沒有十幾年的準備是做不出來的。所以，即使離開美國的供給，我們是能夠獨立對客戶提供服務的。」

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任正非同時強調稱華為的長遠方針並非要搞「獨立」，還是會堅定不移擁抱全球化。華為發言人早前也曾公開表示，華為當然願意繼續使用並採購美國供應夥伴的零部件，但如果因為美國政府的決定而無法執行，華為將別無選擇，只能尋找來自非美國供應商的替代品。

從小公司起步到走向國際化的中國科技龍頭企業，華為的業務範圍已涉及電信網絡、企業網絡、消費者和雲計算諸方面，業務遍及170多個國家和地區，擁有全球員工約18萬名，目前已是全球最大的電信設備製造商。

此前任正非在 12月2日接受加拿大《環球郵報》採訪時已透露，預計今明兩年時間內，華為的消費類設備將完全擺脱對美國技術的依賴。

實際上，根據瑞銀（UBS）和日本技術實驗室Fomalhaut Techno Solutions的拆解分析，華為9月份發佈的與iPhone 11競爭的最新款Mate 30手機配備了曲面屏、電話和廣角鏡頭，已不含包括芯片等在內的美國配件。另外兩間研究機構iFixit與Tech Insights做出的分析，也作出了相似結論。

有消息人士稱，美國特朗普（Donald Trump）政府今年早些時候曾考慮將華為列入「特別制定國民清單（SDN）」，禁止華為進入美國金融系統，禁止華為用美元進行交易，凍結其相關資產，但最終擱置了這個計劃，選擇將華為列入「實體清單」。12月初，又有消息人士傳出，取決於「華為事態」的發展，美方有意將華為重新列入SDN。如果真的上榜，華為將是有史以來入列SDN中規模最大的企業。