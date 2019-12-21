觀察站：空前強化「黨的領導」　中國大學章程修改引爭議

作為意識形態領域的重要陣地，大學校園一直不缺新聞，中國教育部最近對上海復旦大學、南京大學、陝西師範大學等大學章程修改的批覆意見，尤為引人關注和爭議。三所學校新章程都空前強化了「中共的領導」和「社會主義」，而復旦大學新章程更是淡化甚至刪除了其一直以來所倡導的「學術獨立、思想自由」等內容，在知識界引起了較大震動。這三所大學以及半年前中國人民大學的章程修改，其實可視為近年來中國政治意識形態發生方向性調整後在大學校園的投射。

大學章程的新變化

梳理對比日前復旦大學、南京大學、陝西師範大學的章程修改和2019年6月份中國人民大學的章程修改，會發現其共同之處都強化了中共對學校的領導和社會主義意識形態的導向，並加入了「習近平新時代中國特色社會主義思想」的相關內容。復旦大學歷來以「學術獨立和思想自由」聞名，其創作於1925年並傳唱至今的校歌第二句便是「學術獨立思想自由，政羅教網無羈絆」。復旦大學舊版本章程強調「學術獨立和思想自由」，但相關內容在新版中被刪除，增加了「學校堅持中國共產黨的領導，全面貫徹黨的教育方針，堅持馬克思主義指導地位和社會主義辦學方向，紮根中國大地辦大學，始終為人民服務，為中國共產黨治國理政服務」。南京大學章程序言第二段修改為：「南京大學堅持黨的全面領導，以立德樹人、服務國家為使命，」陝西師範大學將第四條修改為：「學校堅持黨的全面領導，堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨和國家的教育方針」。中國人民大學的章程修改同樣加入了「堅持黨的全面領導，全面貫徹黨的教育方針」內容。

在近年來中國政治意識形態轉向的大背景下，復旦大學修改了大學章程。（VCG）

而中共「黨的領導」也體現在學校管理體制層面，突出了黨委對學校的全面領導。復旦大學新章程更加明確黨委領導，將「按照黨委領導、校長負責、師生治學、民主管理的基本原則運行」改為「實行中國共產黨復旦大學委員會（以下簡稱黨委）領導下的校長負責制」；將「校長全面負責組織學術活動和行政管理工作」改為「（校長）在學校黨委領導下，貫徹黨的教育方針，組織實施學校黨委有關決議，行使高等教育法等規定的各項職權，全面負責教學、科研和行政管理工作」；增加了「堅持黨管幹部原則」「堅持黨管人才原則」等內容；將以前主要通過教師之間選舉產生的學術委員會等多個重要崗位人員改為「依照民主集中制原則產生」。

新修改的章程強化了大學的思想政治教育。復旦大學將「在本科生教育中，學校構建以通識教育為基礎」改為「在本科生教育中，學校構建以思想政治教育為根本、通識教育為基礎」，增加了「堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝師生員工頭腦」「培育和踐行社會主義核心價值觀」等內容。南京大學也增加了「學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」的內容，陝西師範大學增加「堅持用黨的科學理論武裝頭腦」的內容。中國人民大學增加了「踐行社會主義核心價值觀，牢牢掌握學校意識形態工作的領導權、管理權、話語權」等內容。

中國民航大學馬克思主義學院舉行思想政治課集體備課會。（網絡圖片）

新章程還收縮了大學自主權。復旦大學舊章程中涉及「師生依法獨立自主開展學術研究」「法規和學校章程獨立自主辦學」「支持校長獨立負責地行使職權」等條目中的「獨立」均被刪去，而「自主設置與境外高校聯合學位項目」改為「授予名譽博士學位須報國務院學位委員會批准」。新章程統一要求設置「教材委員會」，「在學校黨委領導下，對學校教材建設、使用與管理工作進行指導、審議和監督。」

對比三所高校的新舊章程，都在強化中共對學校的全面領導。不同的是，中國人民大學、陝西師範大學未有明確提及「習近平新時代中國特色社會主義思想」等字眼。而南京大學雖然新增了「習近平新時代中國特色社會主義思想」等字眼，但屬於延續此前慣例的常規操作，因為之前便有「學校堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、」三個代表「重要思想、科學發展觀為指導」的內容。惹人關注的是復旦大學，這所大學過去近百年一直推崇「學術獨立和思想自由」，舊章程裏面並無太多社會主義意識形態的內容，如今卻在朝夕之間轉變為「黨全面領導」，特別將「堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝師生員工頭腦」加入新章程。

近年來，中國意識形態領域正在逐漸收緊。（Reuters）

中國政治意識形態轉向的投射

總體來看，這幾所大學章程的修改，可視為中國近幾年政治走向的投射。中國整體向社會主義傳統價值觀的迴歸，多年來在教育領域已有迹可循，特別是隨着「東西南北中，黨政工學農，黨是領導一切的」被不斷強化，「學」作為意識形態領域的重要陣地，章程修改只是冰山一角。

早在2014到2016年，中共就有幾輪專門針對高校的巡視。其中多數中國高校都被批評為「黨的領導弱化」，以及被中共奉為思想圭臬的馬克思主義普遍存在「被邊緣化」危機。這也開啟了中國高校整頓的先河。此後，在清理高校存在的腐敗問題的同時，中共着手在管理體制、教材、教師等多方位全面重建對高校的調整和管理，重新恢復和強化了學校的「黨委領導體制」。改革開放初期，中國高校改革不斷從「黨委管理」走向「校長負責制」，儘管高校校長仍處於「黨委」的領導之下，但正如中共在經濟微觀管理領域的退出，在教育的具體微觀管理中，也基本退居二線，由職業的教育家擔任校長進行管理。但近年來這一趨勢被強勢扭轉。

與此同時，中共總書記習近平非常重視大學的社會主義導向和思想政治教育工作。他曾說過，「高校是黨領導下的高校，是中國特色社會主義高校」，「必須堅持社會主義辦學方向」。2016年習近平在全國高校思想政治工作會議上，要求「把思想政治工作貫穿教育教學全過程」，高等教育「為中國共產黨治國理政服務」。近年來，中國教育部明顯加強了對高校引進「西方的教材問題」的審查整頓。

現如今，各個高校的章程修改，不過是整個教育體系調整的一環。而其實早在2012年前後，各高校就曾進行過一輪章程修改。根據《中央部委所屬高等學校章程建設行動計劃（2013-2015年）》，到2015年底，教育部及中央部門所屬的114所高校將分批完成章程的制定和核準。而這次被放到輿論風暴中心的復旦大學等高校的章程，也基本都是在2014年前後出台的。如今，隨着中國加速向傳統社會主義迴歸，又出現新一輪、更突顯「黨的領導」、社會主義的大學章程修改，中共正在按照「習近平新時代中國特色社會主義思想」來改造現有大學體系。而這一方向性的改變調整，因為嚴厲收窄了學校行政體系及師生的自主權利和自由空間，空前加大了中共對高校工作的全面領導，和國內自由派對大學管理的期望方向出現衝撞，在中國知識界尤其是相關高校內部引起了激烈討論。

而事實上，因為中國政治及意識形態領域的總體變化，修改大學章程來體現這種變化，自有其內在邏輯，這一輪修改也並不只有強化「黨的領導」、社會主義的內容，也有不少針對一些大學管理問題的糾正，有其必然性和必要性。與此同時，知識界對於大學章程修改出現疑慮乃至排斥情緒也不令人意外。畢竟大學不同於一般黨政官僚組織，確實需要有一定的學術自由空間才能有高質量的學術產出，在大學管理上，應該有更現代開放的治學與管理體系，尊重基本學術規律，這也是在中共推動大學章程修改時，應該注意的問題。