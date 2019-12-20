【2020台灣大選】質問韓國瑜的高雄矛盾　民進黨難道沒有心虛？

台灣在12月18日晚間，舉辦了首場2020年台灣總統大選政見發表會，此次活動中，蔡英文與韓國瑜之間，很明顯把政見會當成辯論大會互嗆。然而蔡英文在過程中向韓國瑜射出的第一箭，便是叩問韓國瑜上任高雄市長短短三個月，就參選台灣總統的議題。蔡英文當時炮火凌厲，痛批韓國瑜此舉是台灣民主發展歷史上，最壞的示範，原因在於違背責任政治、背棄自己對選民的承諾。

對此，韓國瑜方面也花了相當多的篇幅在闡述自己對高雄的施政成果，試圖甩開「對不起高雄」的大帽子。但韓國瑜就這麼跳入了蔡英文挖的坑，在在都突顯韓在本次大選中回避不掉了一道命題：究竟高雄是自己後盾還是矛盾？

+ 4 + 3 + 2

其實細看韓國瑜本次之所以成為國民黨籍的候選人，若要論韓國瑜自己有沒有更上層樓的野心，十個人之中大概有九個都相信是有的，況且2018年縣市首長選舉結果出爐後，「一人救全黨」的韓國瑜，絕對是國民黨內最強的戰將。在形勢比人強的情形下，就連持家有成，操盤成功，得出國民黨大勝的黨主席吳敦義，都放棄挑戰台灣總統的機會，更將韓國瑜視為大選王牌。最後韓國瑜在投身初選的形式上是「被動納入」，並以超高支持度勝出。

如果說韓國瑜的選情因高雄而矛盾，但換個角度來看，今天若換成朱立倫、郭台銘代表國民黨參選，一旦選情陷入危機，依照國民黨的內鬥天性，也難免有人說三道四，哀歎怎麼不找韓國瑜出來選，韓國瑜選也不是，不選也不是。不過這倒也只是題外話，尚且不多談。

然而，韓國瑜腳踏兩條船，帶職參選一事成為萬箭穿心的箭靶，成為國民黨在大選中風險。造成風險的原因無他，不過就是最基本的誠信問題罷了。

誠信兩字看似簡單，卻是對政治人物最基本的檢驗標準，如同陳水扁執政八年過程固然風雨飄搖，但最後貪腐形象摧毀誠信，恐怕才是壓垮駱駝的最後一根稻草。而韓國瑜帶著高雄市長職務參選的種種指責，若總結成一句話，不外乎是韓國瑜令高雄發大財了沒？倘若韓國瑜就連2018年在高雄所喊的口號都尚未兌現，又怎能期待韓選上台灣總統後，能讓台灣安全、人民有錢？說到這裡，誠信的風險已經暴露無遺。

不過，就算韓國瑜被扣上「草包」的大帽，或是遭遇「望不似人君」的感歎，卻為什麼在高雄市長選戰中，幹翻學歷經歷都十分傲人的綠營菁英？進而推上台灣總統大選的高峰。總歸一句話，都是民意使然。過去高雄市不時可見下雨後淹水、馬路破洞的爭議，如同台北市長柯文哲所言，「下水道是一個城市的良心」，民進黨在加入質問韓國瑜的行列之前，如果真如蔡英文說的那麼「謙卑」，又怎麼不痛定思痛好好檢討過去在高雄的執政出了什麼問題。

那麼，到底高雄是韓國瑜的後盾還是矛盾？可以肯定的是，假如韓國瑜在高雄清理的下水道、鋪平的馬路禁得起檢驗，那麼高雄市長的職務，絕不會是韓國瑜在大選中的軟肋。民進黨拿這個問題大作文章，難道沒有感到一絲心虛嗎？