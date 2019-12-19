【觀察】美智庫又將「台海危機」列為隱憂　究竟誰更想「武統」？

12月18日，美國智庫「外交關係協會的預防研究中心」（CFR）發佈了《預防優先事項報告》，其中指出，中國大陸因2020年台灣大選而加劇政治與經濟施壓，導致美中之間因台灣發生衝突，評估為衝擊程度高，但發生機率低，列為第二級隱憂。這也是繼去（2018）年台灣首次列入美智庫《報告》中，再度被評為第二級隱憂。 此份《報告》出爐，相信台灣民眾內心掃過的，必是「兩岸走向武統」的想法。但可曾想過，台灣問題自兩岸分治以來，一直是東亞區域和平的隱憂，不用美國特意提醒，也是全世界都明白的道理。如今，兩岸關係已不明朗的狀態下，為何需要一而再強調、勾引台灣社會內心的「隱憂」？

美智庫列出2020年值得關注的首要衝突。（CFR官網）

事實上，美國智庫「外交關係協會」自2008年起，就商請諸多外交政策專家針對來年可能爆發衝突或緊張升級的領域進行排名，直到2018年才首度將台灣列入調查範圍。

那麼通常能被美國智庫《報告》關注地區的原則為，對美國影響程度中等但發生機率高，或是潛在衝突影響重大但發生機率中等。而台灣問題，就屬後者「對美國影響重大，但衝突發生機率中等」，因此被列為第二級隱憂。

對此，有論者樂觀認為，該份《報告》不僅反映美方智庫對台海形勢惡化逐漸升高的憂慮，還認為美國政府不應該為台海潛在危機買單，台灣社會的局勢變動才是製造危機的關鍵因素；其次，2020年台灣大選競爭激烈，已經演變社會對立氛圍，很有可能引發政局變動，成為新一輪衝突的引爆點。從某種程度意義來說，相當於是對台灣社會一個警示。

2020大選競爭激烈，台灣民間充斥著「亡國感」。（台中選會）

但坦白來說，兩岸關係的不穩定，若是簡單歸咎「台獨份子」的活躍，才導致北京不滿進而加劇兩岸衝突的氛圍，有點言過其實。畢竟，若從中共各階段領導人的發言來觀察，「武力統一」自鄧小平以降都只是兜底的手段，即便現在的兩岸關係不睦，習近平依舊言說「和平統一」。再來，以台灣各方民調查顯示，多數台灣民眾皆不願見「因台獨而引起不必要衝突」。換言之，台獨分子今天在角落自個玩，這點零星碎火會燒掉森林？

或許，從前美國在台協會主席（AIT）薄瑞光（Raymond Burghardt）的談話當中，可探得蛛絲馬迹。薄瑞光於2019年12月4日在華府一項研討會中，表示他個人「不可能看到台灣與大陸和平統一」。反過來說，薄瑞光「可能會看到台灣與大陸武力統一」。再者，美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）於2019年11月5日的訪談節目中分析香港反修例事件，她說，「將促使中國重新省思對台政策，且可能朝更強硬的方向發展；台灣恐面對更大外交、政治及軍事方面壓力。」

即便這兩位美國人的發言不具備強烈代表性，但在某種程度說明，兩岸衝突升温如果沒有美國人的「添材」，這把火會在台灣社會燒得如此旺盛？而此時，又有美國智庫點名政府該「插手」台海議題，以防嚴重衝突產生。雖然乍聽之下，能感受美國智庫的「善意提醒」，但仔細觀察台灣被列入的時間點（中美貿易戰啟動），可說相當巧妙。

也因此，有必要重新追問，究竟是誰讓兩岸問題加劇，使台灣社會氛圍壟罩於「武力統一」的雲霧之中？歸根究柢，武統論的說法應該放置在中美角力的脈絡下來看，美國其實是在這之中扮演積極且主動的角色，台灣應該意識到這個問題，而非受到煽動心生恐懼，反加深兩岸溝壑，甚至上了美國的當。