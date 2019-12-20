【觀察】身處兩岸最前線　台灣政治人物的特殊「金門情懷」

12月20日，國民黨提名的總統候選人韓國瑜前往金門，除了為黨籍立委提名人陳玉珍站台外，也聽取金門當地民眾的各項意見。韓國瑜表示，到了金門看到陳玉珍的號次是9號、他自己在總統大選則是2號，這是吉祥的號碼，也就是該黨的兩岸政策「九二共識，一中各表」。韓國瑜巧妙地以候選人的號次凸顯國民黨的兩岸主張，但更因為身處金門這個特殊地點，藉此強化民眾的印象。

金門大胆岛「三民主義統一中國」標語。（網絡圖片）

做為台灣面向大陸的前線，金門不論在兩岸武力對峙期間，或是兩岸恢復交流後，都扮演着灘頭堡或第一線的角色。就像韓國瑜說的，兩岸若沒辦法和諧，金門將會受傷最重，包括小三通、以及觀光客源等都會受到嚴重的影響。

韓國瑜認為，兩岸和平交流必須在堅定中華民國體制、國格與國號的條件下，但民進黨扭曲「九二共識」為「一國兩制」。他強調他沒辦法接受港澳的「一國兩制」，而是堅持「九二共識」，以中華民國的憲政體制展開兩岸的和平交流，這是他的底線、也是核心理念。

為什麼韓國瑜要特別在金門提及兩岸關係？金門在兩岸關係中扮演什麼樣的角色？其實，從國共過去的歷史中，1958年在金門發生的「八二三炮戰」堪稱兩岸分治下的重要事件，同時造就了金門迄今為止的特殊地位。部分研究者認為，當時中共之所以沒有一舉奪下金門，除了雙方在軍事實力上的對比外，也希望藉由金門，讓台灣的國民政府與中國大陸仍保有連結，進而消除兩個中國的可能性、同時又能遏制台獨；對於國民政府或台灣來說，金門成為了「反共前線」，另一方面，對大陸而言，金門又讓兩岸無法「說斷就斷」，使兩岸超脱不了一個中國框架。

韓國瑜在金門輔選時表示，堅持九二共識是他的核心理念。（洪嘉徽／多維新聞）

迄至兩岸關係和緩恢復互動後，金門的角色也從過去軍事優先轉換成兩岸交流的最前線，像是小三通、乃至於金廈通水，以及日後可能實現的通電、通橋等，金門都肩負者先驅者的角色。也因如此，當兩岸關係不佳時，金門往往也最先受打擊，如同今（2018）年8月大陸片面中止陸客赴台自由行，對金門就造成嚴重影響，也才有後續的離島縣市赴北京與大陸有關部門溝通、乃至解除封印。

台灣的政治人物，常常利用金門的特殊歷史背景與地位，在此發表兩岸關係的相關言論。2002年，陳水扁就曾經在金門大膽島發表三項宣言，包括「兩岸關係正常化是台海永久和平的基礎，必須先從經貿與文化統合着手」；「兩岸必須重啟協商大門，將派民進黨中國事務部主任訪問大陸，並邀請中共領導人到神泉茶坊坐坐」；肯定小三通是大三通的第一部，擴大小三通是造福金馬民眾的當務之急。陳水扁當時還強調，願用善意、誠意、信心與行動來開門，也對兩岸的未來有信心。

1958年在金門發生「八二三炮戰」。（資料圖片）

曾代表國民黨參選2016年總統的朱立倫，曾於今年5月表示，假如他當選總統，將會邀請習近平到金門共同舉行金門會談；就連蔡英文都在8月首次前往金門出席「古寧頭戰役70周年紀念活動」，並表示因為八二三炮戰，守住了中華民國台灣。沒有當年的浴血奮戰，就沒有台灣今天的自由、民主的中華民國台灣。甚至，蔡英文還順帶提及中國大陸對台灣強推的「一國兩制台灣方案」，台灣人都覺得這不是一個可以接受的事情。明顯藉着金門的反共印記，強化蔡英文「抗中保台」的選戰策略。

蔡英文曾在金門表示，因為當年八二三炮戰，才保衛了「中華民國台灣」。（中央社）

對台灣藍綠政治人物來說，金門的歷史、地位，確有其可資利用的空間；然而，對金門民眾、乃至於對兩岸社會而言，金門從戰亂到和平的發展過程，才是多數人的共同嚮往與心聲。政治人物在消費金門的同時，也要能強化兩岸和平的底藴，這樣一來，才會是兩岸之福。