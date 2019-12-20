【澳門回歸20年】習近平視察澳門行程緊密　央視披露意有所指

澳門回歸20周年之際，國家主席習近平訪問澳門引發高度關注。習近平在12月19日晚上出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴時闡述了澳門成功的「秘訣」，他歸納為五大亮點，央視新聞披露，這五大亮點也恰好與他當天出席的活動緊密相關。

央視將習近平19日澳門之行總結為五大亮點分別是：愛國愛澳成為全社會的核心價值、憲法和基本法權威牢固樹立、行政主導體制順暢運行、融入國家發展大局積極主動，包容和諧增強社會凝聚力。

習近平訪問澳門的第二日，先是前往一所具有悠久愛國傳統的學校濠江中學附屬英才學校視察，期間，他觀摩了一堂以「『一國兩制』與澳門」為題的中國歷史公開課。

報道稱，中共十九屆四中全會提出，要加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。習近平的這堂公開課，既肯定了澳門的亮點，又提出了新的要求。

澳門特別行政區行政長官崔世安在19日的歡迎晚宴致辭時說，澳門成功實踐「一國兩制」的最寶貴經驗，就是全面準確實施憲法和基本法。

這些與習近平在當天下午會見澳門特別行政區紀律部隊代表時的講話相呼應。

19日下午，習近平在澳門會見澳門特別行政區行政、立法、司法機關負責人時說，澳門特別行政區行政、立法、司法機關的良性互動實踐更加說明了一個道理，就是必須始終堅持、堅決維護基本法確立的特別行政區以行政長官為核心的行政主導體制。

在當天歡迎晚宴上發表講話時，習近平進一步指出，行政主導是基本法設計的特別行政區政治體制的重要原則，體現了行政長官代表整個特別行政區向中央負責的根本要求。此前一天，他用8個字給主政十年、即將卸任的崔世安點贊：穩健施政、務實有為。

12月19日，國家主席習近平出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話。（新華社）

「在小小的桌子上唱出了精彩的大戲」，這是習近平19日對澳門發展作出的評價。

在今年2月出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，澳門的定位是「一中心、一平台、一基地」：世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台和以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。

19日上午，習近平就考察了其中的「一平台」。

19日，習近平還視察了位於澳門黑沙環的政府綜合服務中心，會見了澳門社會各界代表人士，充分肯定了澳門包容和諧這一大亮點，「小城故事充滿温馨。」這一點被央視新聞形容是「包容和諧增強社會凝聚力」。

由於澳門回歸20周年正值香港修例風波過後，習近平之行也備受西方媒體的廣泛關注，甚至將二者進行對比。

《紐約時報》發文稱，與香港相比，澳門在「一國兩制」模式下更容易接受北京在國家政策事務上的終極權威。無論是被內地拉攏還是脅迫，在大多數情況下，該城市的67萬居民都能與之和平共處。

BBC中文網稱，作為中國另一個特別行政區，香港與澳門都有着曾被歐洲國家殖民的歷史，地理上也同屬廣東範圍，同樣與嶺南文化深有交集，居民同樣主要說粵語。然而，這兩座城市其實有許多不同之處。