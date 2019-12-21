【封殺華為】任正非：有美國永遠制裁心理準備　不會縮回中國市場

華為創辦人任正非日前接受美國《洛杉磯時報》採訪時表示，華為對於2020年的表現沒有太大擔心，認為還會有一定規模的發展，更直言已經做好美國永遠不撤銷實體清單的心理準備，華為永遠都會是全球化公司，不會狹隘地走自主創新、自力更生的道路，「不會退縮到中國市場做一個『門檻猴』。」

任正非表示，美國將華為列入實體清單，「其實是幫助了華為公司，華為員工真正感到危機來了」，故整件事對於華為的業務實踐或業務重點帶來正面的變化，就是「這次員工們真實感到危機來了，如果不好好工作，不僅華為會死掉，他們也會『死』掉。由於全體員工太努力了，導致華為公司今年經營狀況非常好。」

任正非表示，美國將華為列入實體清單，「其實是幫助了華為公司，華為員工真正感到危機來了」。（資料圖片）

任正非又指，2020年將是決定華為命運的一年，華為將會面臨最大的風險，但直言沒有太大擔心，而且華為還會有一定規模的發展，「2020年是我們全年在美國的制裁下生存，這樣會更加讓世界知道，華為在美國的強力制裁下還會生存得非常好」。任正非又提到，現時預測華為在2020年的增長幅度不會太高，今年10月的增長幅度下跌至17%，2020年最差亦會有10%，並會於2021年至2022年恢復規模化增長。

此外，任正非指華為過去每年的研發經費高達150億美元至200億美元，同時亦衍生出「一抓就死，一放就亂」的內部矛盾，「這次特朗普打我們這一棒，讓公司全體都警醒了，我們順利在研發體系裁減了48%的部門，關閉了46%不必要的研究」。美國客觀上幫助華為推動內部整改，節省下來的工程師就轉移到主線產品領域方面，提升相關研發能力，增強在全球的競爭力，「內部部門少了，官僚主義也減少了。」

任正非認為，美國客觀上幫助華為推動內部整改，節省下來的工程師轉移到主線產品領域，提升相關研發能力，增強在全球的競爭力。（資料圖片）

對於美國的制裁會否促使華為更加聚焦於中國市場，任正非指事件令華在全世界的名聲大揚，客戶購買華為產品的積極性亦大幅增加，並強調「我們永遠都會是全球化公司，不會放棄全球化」，如果美國願意出售零部件，華為亦會盡量想辦法在系統中使用。

任正非亦有談到5G的情況，認為5G並沒有公眾所想像般重要，是被政治家誇大其作用，華為最早判斷5G開始被社會重視和試用的時間是2020年，但5G在2019年已開始在世界上形成普遍性應用。任正非續指，華為真心誠意向美國提供5G技術許可，雖然目前仍沒有任何公司接洽。任正非認為，美國公司要慎重考慮的原因，是5G是一個龐大工程，甚至是要華為抽調一大批員工提供協助，「可能是非常困難的事情，因為與當年不一樣了，當年聽說能去美國，大家都蜂擁而去，現在大家連去美國出差都不願意。」

（綜合報道）