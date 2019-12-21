【2020大選】國台辦原副主任：選舉結果變數大，大陸決定兩岸走向

台灣即將在明年1月11日迎來總統大選，《環球時報》周六（21日）舉行2020年年會，其中一個議題是「兩岸大勢：2020統一關鍵節點？」。 與會的嘉賓包括國務院台辦原副主任王在希、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷和中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援等人。

《環球時報》在北京舉行「世界之困、中國之治」研討會，議題之二是「兩岸大勢：2020統一關鍵節點？」（中央社）

王在希：民進黨執政可能加速統一進程

王在希表示，台灣明年的選舉是台灣選舉史上少有的一次，特別複雜、鬥爭特別激烈、變化特別無常。從目前的民調情況來看，蔡英文稍佔優勢，因為她現在在執政，可以動用公權力。此外，民進黨內部比較抱團。第三，美國的因素、香港的因素，現在對她比較有利。但從造勢情況來看，韓國瑜還是有希望的，衝擊力、爆發力比較強。所以誰輸誰贏，還存在很大的變數。

王在希說，他個人的看法是，沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，「因為最終決定兩岸關係走向的是大陸」。他指出，連台灣民進黨的人士的研究分析報告也認為，兩岸關係的主導權在大陸。所以甚麼時候解決台灣問題，用甚麼方式來統一，關鍵取決於大陸的實力、決心以及各項準備工作是否到位。從宏觀來講，國民黨選勝了，兩岸關係會緩和，但是統一的時間更長。民進黨繼續執政，兩岸關係會緊張，但有可能加速統一的進程。

王在希還指出，現在民進黨配合美國的對華遏制戰略，支持「港獨分子」鬧事，不斷給大陸製造麻煩，這樣最終將迫使大陸不得不下決心實現祖國統一，解決台灣問題。

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。（環球時報）

周志懷：蔡若連任，兩岸關係將迎新的政治寒冬

周志懷表示，「必然統一是兩岸大勢」。他說，兩岸大勢是由很多重要節點所構成的，對2020而言，重要的節點是台灣1月11號的選舉。選舉的結果關係到兩岸的統一是「水到渠成式的統一」，還是「瓜熟蒂落式」的統一，也關係到是不是被統一、被加速？

周志懷認為，如果國民黨勝選，兩岸關係會趨於緩和，可以在包括經濟、政治、文化、民生等方面進行對話，兩岸相向而行。如果民進黨勝選，蔡英文連任，兩岸關係會非常兇險，將進入更加激烈的對立對抗階段，未來四年可以說衝突不斷，進入一個新的政治寒冬。他還強調，以蔡英文當局的實力、能力 ，其不可能回避被統一。

中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長羅援。（環球時報）

羅援：台灣民意「支持獨立還是贊成統一」取決兩點

羅援表示，這次台灣選舉有很多不確定因素，但有一個確定因素，「不管台灣哪個政黨當選，絕對不敢公開宣布『台獨』。敢宣布「台獨」，就意味著它的死亡。」

他同時也指出，「任何一個政黨也不敢公開宣布統一」。羅援指，前段時間蔡英文說「統一不是台灣的唯一選項」，他則認為「統一必須是台灣的唯一選項，而和平統一才未必是統一的唯一選項」。

羅援還說，台灣問題比較嚴峻，對台灣民意「支持獨立還是贊成統一」的調查，取決於很多因素。第一，大陸敢不敢打，第二，美國敢不敢援。他認為，美國國會近年來通過多項涉台法案條款，2018年允許美國軍艦停靠台灣，2019年允許美國軍隊與台灣軍隊進行聯合演習，前11個月美國軍隊9次通過台灣海峽。這些對中美關係顛覆性的破壞，中國必須要有反應。

（環球時報）