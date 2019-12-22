【澳門回歸20年】人民日報：「一國兩制」成功實踐的華彩篇章

12月20日（上周五）是澳門回歸20周年紀念日，國家主席習近平於結束訪問澳門行程返回北京。官媒《人民日報》22日（周日）發表題為「『一國兩制』成功實踐的華彩篇章」的評論員文章，稱「一國兩制」是完全行得通、辦得到、得人心的。 文章又稱，要保持澳門長期繁榮穩定，必須全面準確貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制。 文章指，要支持特別行政區政府和行政長官依法施政、積極作為，團結帶領澳門各界人士齊心協力謀發展、促和諧，保障和改善民生，有序推進民主，維護社會穩定，履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任。

12月20日，澳門特別行政區政府隆重舉行升旗儀式，慶祝澳門回歸祖國20周年。（新華社）

文章又表示，20年來，澳門之所以能譜寫「一國兩制」成功實踐的華彩篇章，根本在於做到了習近平指出的「4個始終」：始終堅定「一國兩制」制度自信，廣大澳門同胞發自內心擁護「一國兩制」 ，認同「一國兩制」是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度；始終準確把握「一國兩制」正確方向，廣大澳門同胞深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序；始終強化「一國兩制」使命擔當，廣大澳門同胞以主人翁意識，自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題；始終築牢「一國兩制」社會政治基礎，廣大澳門同胞素有愛國傳統，有強烈的國家認同感、歸屬感和民族自豪感。

文章最後稱，「一國兩制」實踐取得的成功舉世公認。把「一國兩制」實踐發展得更好，把「一國兩制」制度體系完善得更好，把特別行政區治理得更好，具有澳門特色的「一國兩制」實踐一定能夠取得更大成功，澳門同胞一定能夠為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻！

（《人民日報》）