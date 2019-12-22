「困」當選「兩岸年度漢字」　人民日報：因民進黨挑動兩岸敵意

台灣《旺報》與大陸《海西晨報》共同舉辦的2019「海峽兩岸年度漢字評選」日前揭曉，「困」字以103萬票當選。 大陸官媒《人民日報》今天（22日）刊文指，「困」字道出民眾對這一年兩岸關係的感受和評價，原因即是民進黨一年來挑動兩岸敵意、渲染恐怖氣氛，限縮打壓了當前兩岸正常交流交往，挑動兩岸對抗，損害台灣同胞利益，傷害兩岸人民的感情。

「困」字當選「兩岸年度漢字」。（海西晨報）

文章稱，一方面，民進黨利用各種機會攻擊污衊大陸，挑動兩岸敵意。比如，抓住所謂「大陸間諜」王立強案，將詐騙疑犯的信口雌黃，作為大陸介入台灣選舉的證據，肆意挑撥，欺騙台灣民眾，而當謊言不攻自破時，則顧左右而言他，假裝從未發生過。

文章續指，另一方面，民進黨渲染恐怖氣氛，今年上半年利用在立法院席次過半優勢，強行通過「國安五法」，對參與兩岸交流活動的台灣退休將領祭出剝奪全部退俸的重罰。此後，又試圖通過「中共代理人法」，將限制範圍擴及台灣個人和機構，只要為大陸宣傳、發表有關聲明或參加大陸舉辦的會議都可能觸法。

民進黨推動《反滲透法》修法，圖為陸委會發言人邱垂正解釋該法內容。（資料圖片）

文章指出，上述法案在遭到一片反對聲浪後，民進黨近日借着莫須有的「共諜案」再出招，改為「反滲透法」，仍然使用模糊不清的「境外敵對勢力」「滲透來源」等概念，有台灣學者直言，在大陸的台商都可能被認定為「滲透來源」。

文章認為，民進黨這些政治操弄，限縮打壓了當前兩岸正常交流交往，讓台灣社會人人自危，產生寒蟬效應，且挑動兩岸對抗，損害台灣同胞利益，傷害兩岸人民的感情，而這一切所作所為，只是為了撈取自己的選舉利益，為了一黨一己之私，不惜損害兩岸關係的前景、台灣人民的未來。

文章最後稱，反觀大陸仍然持續推動兩岸關係和平發展，繼2018年推出31條惠及台灣同胞的措施後，今年11月再推出「26條」，讓在大陸的台資企業、台灣同胞逐步獲得與大陸企業和大陸同胞同等待遇，這些都是實實在在的措施，實施過程或存在一些需要細化的措施，但「同等待遇」的實際行動，已勝過千言萬語。

（人民日報）