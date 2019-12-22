【澳門回歸20年】人民日報：澳門成功密碼是「一國兩制」不走樣

12月20日是澳門回歸20周年紀念日，國家主席習近平於結束訪問澳門行程後返回北京。 官媒《人民日報》今天（22日）刊文指出，澳門的「成功密碼」是確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣；任何「完全自治」的企圖、「前途自決」的言論，都有悖於包括港澳同胞在內的全中國人民的意願，注定不會得逞。

12月20日，澳門特區政府隆重舉行升旗儀式，慶祝回歸20周年。（新華社）

文章稱，澳門經濟社會發展取得的成就，得益於「一國兩制」方針的全面貫徹、「一國兩制」正確方向的準確把握。習近平在慶祝澳門回歸20周年大上就指出，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，才能推動「一國兩制」事業行得穩、走得遠。

文章指出，在資本主義制度下，澳門社會、經濟制度和生活方式不變；同時，澳門制定《維護國家安全法》、大中小學愛國主義教育全面落實，在維護國家安全和統一方面樹立榜樣，澳門同胞自覺地將自身命運與國家命運緊密相連。堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，澳門的發展成就為堅持「一國兩制」提供了事實依據和民意基礎。

文章強調港澳必須維護國家主權、安全和發展利益。（資料圖片）

文章續指，無論是澳門還是香港，保持長期繁榮穩定必須以維護國家主權、安全和發展利益為前提，這是理解「一國兩制」正確方向的關鍵，「一國」是「兩制」的前提和基礎。香港、澳門回歸祖國，是主權的回歸，更應是人心的回歸，國家認同感和民族自豪感，應通過法律宣傳、公民教育、社團活動等方式，成為港澳同胞的思想共識、情感依託。

強調港澳應維護中央全面管制權

文章進一步指，香港、澳門的行政、立法、司法機關應堅持把維護中央對特區全面管治權和保障特區高度自治權有機結合起來。前者是主權層面的問題，後者則是主權行使層面的問題，二者不可分裂、不容對立。維護中央權威、承擔治理責任，應當成為特區政府管治團隊和公職人員的自覺。

文章強調，作為一項前無古人的開創性工作，「一國兩制」與其他任何新生事物一樣，也需要在實踐中經受檢驗，並不斷加以完善。但制度的完善必須在把握「一國兩制」正確方向的基本軌道上運行。雖然發展中難免出現問題，在中西合璧的多元社會裏，亦難免存在各樣觀點，但都不能成為挑戰「一國兩制」底線的理由。

（人民日報）