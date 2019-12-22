內地地鐵施工塌陷事故頻生　官方要求各地全面排查

廣州、廈門本月分別發生地鐵施工塌陷事故，內地官方日前發出緊急通知，要求各地正在興建的軌道交通都要徹底排查安全隱患。

廣州地鐵地盤出現路陷，形成一個大坑。（中新社）

12月1日，廣州地鐵11號線沙河站車站施工導致路面塌陷，3人連車帶人落入坑中失聯至今。13日，廈門地鐵2號線呂厝路口施工處發生因水管破裂，導致約500平方米的路面塌陷，當時行經該路段的2輛汽車因而落入大坑中，車上人員已脫困。

廈門一個地鐵站的施工地盤爆水管導致塌陷，地面出現約500平方米的大坑，事件未有造成人命傷亡。（微博）

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長沙21日又出現路面塌陷，疑似與地鐵施工有關。根據長沙晚報網，21日晚，長沙正在興建的地鐵5號線附近一處路面塌陷，寬度約5公尺，無人員傷亡或被困，但周邊區域因此停電。

長沙21日又出現路面塌陷，疑似與地鐵施工有關。（《長沙晚報》）

中國住建部下屬《中國建設報》20日報道，在廣州和廈門的事故後，中國住建部辦公廳與國家發改委辦公廳近日聯合印發「緊急通知」，要求各地對所有在建城市軌道交通專案安全隱患進行全面徹底排查。

「緊急通知」要求加強施工過程的事中監測，對水文地質條件和周邊環境複雜的工程加密監測布點，加大監測頻率，做到即時預警。

《財新網》引述上海市岩土工程檢測中心副總工程師袁家余表示，目前中國的施工監測大都屬於周期性監測，通常是一天或者3小時監測一次，空檔期間若發生異常，根本無法預警。自動化連續型監測技術可以解決這個問題，但對綿延數公里的大範圍施工來說，這種技術成本過高。

（綜合報道）