深圳破獲「成功學課程」傳銷騙局　逾300人中招有受害者賣樓拜師

12月7日，深圳警方查處一家疑似以「成功學」課程培訓和企業營銷為幌子，從事詐騙和傳銷活動的公司，拘捕了多名在網絡上流傳很廣的所謂「成功學」和「營銷學」的大師，涉案資金超過2000萬元（人民幣，下同）。

深圳警方近日破獲一家從事詐騙和傳銷活動的公司，這些「成功學大師」其實大多數並未涉及銷售業務工作。（央視）

日前，深圳警方接到市民報案，稱他的家人最近迷上了一位「成功學大師」。為了拜師，甚至賣了房子交學費。警方其後調查一家名叫「震古爍今」的公司，包括該公司在抖音上面的一些課程，發現該公司對外宣傳稱，董事長姚某某先後服務過200家市值達100億以上的公司、累計幫助創造營收超過500億元，是投資家、戰略家以及企業家導師。其他三位公司的核心骨幹，也是馳騁商業戰場的「成功人士」。

警方稱，這些「大師」其實都是高中或者中等專科學校畢業的，本來都只是普通的工人，大多數並未涉及銷售業務工作。姚某某被捕時，正在舞台上高談闊論，演講的題目為《人生終極追求——行業領袖的一代宗師》，講述他如何在25歲就實現財富自由，走上人生巔峰。

警方解釋，該公司主要以收取培訓費、騙取中小企業合約金和策劃費等方式謀利。該公司通過「拉人頭」聽課來發展學員，比如低層學員付5萬元成為「合夥人」，再介紹一個「合夥人」就成為「天使人」，之後每介紹一個學員，將根據層級提成。目前，警方掌握的受害者已經超過300人。

（央視）