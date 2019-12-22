【觀察】土耳其示威聲援奧斯爾　北京觸不可及的反對者

為英超球隊阿仙奴效力的德國籍土耳其裔球星奧斯爾（Mesut Ozil）的一段推文，將中國和土耳其兩國間本來就不怎麼牢固的外交關係又一次呈現在了世界矚目之下。這兩個國家之間的外交關係正在面臨嚴峻考驗。

土耳其國內聲援奧斯爾

繼奧斯爾於12月13日在自己推特（Twitter）和Instagram上發布一段涉及中國新疆、渲染悲情、鼓動「聖戰」的詩詞，引起西方輿論注意並在中國國內遭受巨大反對聲浪之後，土耳其國內出現了一次支持奧斯爾的遊行示威。

據報道，12月20日有1,000到2,000示威者在土耳其著名城市伊斯坦布爾從歐洲一邊的法提赫清真寺（意為「征服者清真寺」）走到貝雅姿廣場。遊行中的人們舉着「東突厥斯坦」旗，焚燒中國國旗，手持「關閉集中營」的標語牌，呼喊「東突厥斯坦並不孤單」等口號。

此次遊行示威的召集者是「土耳其人道主義救濟基金會」（IHH）。該組織是土耳其規模和影響力最大的非政府組織，成立於1992年。IHH立場保守，信奉遜尼派薩拉菲教義，向底層民眾提供生活救助和免費教育的同時灌輸宗教聖戰理念，增進社會的保守、排外傾向。

IHH積極介入國際熱點事件，2010年開始的「阿拉伯之春」中，IHH不僅向利比亞、敘利亞反對派運送救援物資而且私下夾帶武器彈藥，甚至招募他國穆斯林培訓後送入敘利亞作戰。因為與地區極端組織聯繫密切，IHH已被以色列、德國和歐盟列入恐怖組織名單。

IHH也是新疆的熱情關注者。2009年新疆發生造成約2000人死傷，其中大部分為漢族的烏魯木齊「七五事件」後，IHH聲明支持事件中維吾爾人的做法，並資助伊斯坦布爾專題論壇，批評中國的民族政策。此番召集一場聲援奧斯爾、攻擊中國新疆政策的遊行示威，再一次表達了強硬的政治立場。

IHH對包括新疆維吾爾族的關注，基於土耳其國內的宗教、歷史、政治等方面因素相互交織、盤根錯節的複雜環境。總而言之，是有着一定的民意支撐。這種民意支撐也會影響到土耳其的政治和外交。

例如，綜合土耳其官方與民間多處說法，生活在土耳其的維吾爾人及其後裔數量大概在5萬至30萬之間。很多土耳其人相信，土耳其人與維吾爾人屬於同一個民族，儘管雙方只是宗教、語言相近，歷史上甚至曾經互為仇敵。而且經過漫長曆史過程裏的民族融合，即使是土耳其人的突厥基因也已被大幅稀釋，佔比不足十分之一。

土耳其與中國外交裏的一道坎

土耳其的國家意識形態經歷過很多輪次的重新構建。近現代以來，土耳其是突厥語國家裏建國最早、實力最強、經濟發展最快的國家。這種相對優越的地位助長了土耳其國內重現奧斯曼帝國榮耀的「大國夢」，宗教、語言、民族則成為了可以超越國界輻射影響力的途徑。土耳其成為「泛伊斯蘭主義」與「泛突厥主義」（即「雙泛主義」）的濫觴也就不足為奇。

土耳其被視為對中國新疆政策，尤其是反恐和去極端化治理態度最激烈的國家之一。2019年2月曾經發生過土耳其政府輕信一位維吾爾音樂家艾衣提在教培中心死亡的謠言而向中國發出措詞激烈的指控。中國官方稍後公布的影片則顯示艾衣提仍然健在。

2019年7月，37個國家聯合致函聯合國積極評價中國反恐和去極端化成就，這37個國家包括埃及、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、尼日利亞、巴基斯坦、蘇丹，敘利亞、厄立特里亞、菲律賓、巴勒斯坦、阿曼、卡塔爾、科威特、南蘇丹等等。另外，伊朗也曾在新疆問題上表達過支持中國政府的態度。

也就是說，目前在中東、北非、西亞伊斯蘭世界裏擁有較大話語權國家幾乎都已對中國新疆政策表達了支持立場，讓態度模糊的土耳其顯得尤其突出。而這種模糊態度還體現在對涉疆恐怖主義的議題上。

1992年12月，土耳其伊斯坦布爾召開了所謂「東突厥斯坦民族代表大會」，來自中亞、美國、澳洲、巴基斯坦、德國、沙特、土耳其、瑞士等國的30多個分裂組織的頭目參加了大會。在此次大會上成立了「東突厥斯坦國際民族聯合委員會」，確定國名（東突厥斯坦國）、國旗（月牙旗）、國歌（夏迪雅）和國徽，標誌着境外「東突」分裂主義運動走向聯合。次年4月又召開「東突厥斯坦」國際會議，宣布建立統一流亡政府，並呼籲聯合國、國際人權組織和伊斯蘭組織向中國施加壓力，還聲稱將與「民運」組織、達賴集團進行「聯合行動」。

據中國官方統計，「東突」勢力把土耳其當成一個「庇護所」，約有 20 個「東突」組織在那裏活動。

不過在另一方面，儘管土耳其政治受到國內「雙泛」民意的驅動與牽制，也需要權衡國內經濟、國際外交等方面的限制。隨着土耳其在政變後改善自身處境的需要，2017年，土耳其政府宣布將「東伊運」列入恐怖主義名單。早在5年前的2002年9月，聯合國安理會已經將其列為恐怖組織。

土耳其國內的「雙泛主義」中國與土耳其兩國關係裏繞不過去的一道坎。這兩個都希望復興的國家，需要找到一種和平與尊重的相處之道。