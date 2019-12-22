安倍晉三：望探討深化日中韓多領域合作　期待明年習近平訪日

第八次中日韓領導人會議即將在中國成都召開。在出席會議前夕，日本首相安倍晉三在接受中國官方《新華社》書面採訪時表示，日中雙方高層互訪和交流具有重要意義，希望此行能夠成為進一步鞏固日中紐帶的契機。同時表示，期待明年中國國家主席習近平訪日。

日本首相安倍晉三將於明日（23日）起訪問中國，出席第八次中日韓領導人會議。（路透社）

安倍表示，希望日中韓領導人會議能夠總結迄今在廣泛領域取得進展的日中韓合作，同時探討如何進一步深化在環保、老齡社會、人員交流等共同課題上的三方合作。他說，三國之間存在著鄰國間才有的各種課題，正因為如此，更應該利用這種機會進行坦率的討論，從而逐步推動進程，奠定發展基礎。

安倍指出，日中兩國自邦交正常化以來，政府層面以及民間、地方、企業等各個層面都在不斷深化友好合作。當前國際社會正面臨巨大變化和不穩定因素凸顯的局面，相信作為世界第二、第三經濟大國的中國和日本之間開展合作，能夠形成一股巨大力量。日方願同中方一道，推動世貿組織框架下數字經濟新規則的製定進程。

安倍晉三指，期待明年習近平訪問日本。（新華社）

安倍續指，民間交流是支撐兩國關係的基礎，他去年訪華時與李克強將今年定為「日中青少年交流促進年」，並一致同意在今後5年內實現3萬人規模的青少年交流。迄今為止，230多項活動被納入「日中青少年交流促進年」項目中，日中共27萬多人已經參與其中。明年夏天，東京將舉辦奧運會及殘奧會；2022年，北京將舉辦冬季奧運會及冬殘奧會。明年也是「日中文化體育交流促進年」，期待兩國民間交流藉此機會取得更大發展。

公開資料顯示，安倍晉三將於12月23日訪問北京，與中國國家主席習近平會談；24日在四川成都出席中日韓領導人會議，並與韓國總統文在寅單獨會談。安倍晉三還將到訪成都郊外的青城山，參觀都江堰，25日與中國國務院總理李克強會談後回國。