中央推新政支持民企改革發展　在電力石油等領域放開競爭性業務

中共中央、國務院近日印發了《關於營造更好發展環境 支持民營企業改革發展的意見》（下簡稱意見），全文分8個章節合共28條內容。從優化公平競爭的市場環境、完善精準有效的政策環境、健全平等保護的法治環境、鼓勵引導民營企業改革創新、促進民營企業規範健康發展、構建親清政商關系、組織保障等七個方面提出了具體意見。對民營企業給出針對性政策支持。

首先是放開准入。《意見》明確，在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場競爭機制。支持民營企業以參股形式開展基礎電信運營業務，以控股或參股形式開展發電配電售電業務。支持民營企業進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域，建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。支持符合條件的企業參與原油進口、成品油出口。在基礎設施、社會事業、金融服務業等領域大幅放寬市場准入。《意見》指出上述行業、領域相關職能部門要研究制定民營企業分行業、分領域、分業務市場准入具體路徑和辦法，明確路線圖和時間表。

《意見》支持民營企業進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域，建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。（資料圖片）

在稅費問題上，意見提出，要切實落實更大規模減稅降費，實施好降低增值稅稅率、擴大享受稅收優惠小微企業範圍、加大研發費用加計扣除力度、降低社保費率等政策，實質性降低企業負擔。

針對融資過程中民企與國企地位上的不平等，《意見》提出健全民營企業融資增信支持體系。推動建立統一的動產和權利擔保登記公示系統，研究推出民營企業增信示範項目，發展民營企業債券融資支持工具。

針對民營企業應收賬款回收難問題，《意見》提出完善清理拖欠賬款長效機制。要求建立拖欠賬款問題約束懲戒機制，通過審計監察和信用體系建設，提高政府部門和國有企業的拖欠失信成本，對拖欠民營企業、中小企業款項的責任人嚴肅問責等。

為民營企業家創造更多安全感

《意見》要求依法懲治侵犯民營企業投資者、管理者和從業人員合法權益的違法犯罪行為，並強調要「健全執法司法對民營企業的平等保護機制」「保護民營企業和民營企業家合法財產」。

《意見》還提出支持民營企業加強創新。要求各級政府組織實施科技創新、技術轉化等項目時，要平等對待不同所有制企業。系統清理與企業性質掛鉤的職稱評定、獎項申報、福利保障等規定，暢通科技創新人才向民營企業流動渠道。並要求各級政府轉變職能，提升政府服務意識和能力，暢通民營企業與政府的溝通渠道，理直氣壯支持民營企業高質量發展。

國務院發展研究中心研究員張文魁指出。本次《意見》是民營企業改革發展領域的首個中央文件，與此前中共中央、國務院出台的《關於完善產權保護制度依法保護產權的意見》《關於營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的意見》，形成了一個有機的制度組合。

改革開放40年，中國民營經濟貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量，成為創業就業的主要領域、技術創新的重要主體、國家稅收的重要來源，推動經濟社會發展的重要力量。

當前中國經濟增長放緩壓力加大、民營經濟發展也面臨著一定的困難和問題。今年1到11月，中國民間固定資產投資增長4.5%，增速較去年同期下降4.2個百分點；私營規模以上工業企業利潤同比增長5.3%，增速較去年同期下降4個百分點。

此外民企債務違約有惡化趨向。惠譽日前發佈的《中國企業債市場藍皮書》指出，民企的違約率已從2014年的0.6%，升至今年首11個月的4.9%，為歷來新高。