【澳門回歸20年】人民日報：推動澳門各項建設事業躍上新台階

12月20日是澳門回歸20周年紀念日，國家主席習近平在澳門出席「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並發表講話。 官媒《人民日報》今天（23日）就習近平的講話內容發表評論員文章，指出「一國兩制」事業任重道遠，在新的歷史起點上，推動澳門特別行政區各項建設事業躍上新台階，就要將「一國兩制」的制度優勢轉化為實際的治理效能。

國家主席習近平在澳門出席「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並發表講話。（新華社）

文章題為「推動澳門各項建設事業躍上新台階——論學習貫徹習近平主席在慶祝澳門回歸祖國20周年大會重要講話」，指出20年來，在中央政府和內地大力支持下，在何厚鏵、崔世安兩位行政長官帶領下，澳門特別行政區政府和社會各界人士同心協力，開創了澳門歷史上最好的發展局面，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章。我們既要從澳門發展取得的進步和成就中堅定信心、增添力量，又要清醒看到澳門內外環境發生的新變化，善於統籌謀劃、群策群力、乘勢而上。

文章稱，今天，對澳門來說，「一國兩制」是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是新的重大機遇。胸懷大局、站高望遠，在賀一誠行政長官的帶領下，全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針，堅定維護憲法和基本法權威，傳承愛國愛澳的核心價值觀，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，我們就能把具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐不斷向縱深推進。

（《人民日報》）