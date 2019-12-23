華為中國區副總裁曹澤軍：未來5年斥105億建設「鯤鵬生態」

自5月遭美國制裁以來，華為不斷加快研發腳步，但生態系統一直都是其所面臨的難題。為此，華為將投105億（人民幣，下同）補足短處。

綜合媒體12月23日報道，華為中國區副總裁曹澤軍12月20日在「5G引領 力算未來」大會上表示，華為過去30多年一直踏實在信息與通信技術領域做基礎研發，從算法、算力、材料、晶片，到美學、工藝、設計等方面能力都經歷了漫長的錘鍊和積累。如今，正欲構建「華為鯤鵬生態」，華為將為此在未來5年投入105億元。

曹澤軍表示，中國的整個IT產業其實在全球面臨非常大的壓力，尤其在數據庫、操作系統、晶片等方面。所以，華為致力於共同構建鯤鵬這個影響更廣、更深的自主大計算產業。

此外，他表示，中國的5G布局和發展正在加速。未來五年，中國5G商用將間接拉動經濟總產出約24.8萬億元，間接帶動經濟增加值達8.5萬億元。

8月9日，華為正式推出鴻蒙。對此，業內專家指出，操作系統做得好不好，主要就是兩個方面，一是性能，二是生態。性能不是問題。華為本身是電信設備的大玩家，在專用操作系統上有非常成功和成熟的經驗，國內的生態也可以慢慢搭建。但在目前的形勢下，華為在海外應用上存在短板，安卓系的APP問題可能為其帶來壓力。

中國工程院院士倪光南稱，因為網信技術既要有技術體系，也要有生態系統支持。目前華為已經研發操作系統，技術差的不是很多，關鍵是生態。對華為這樣的後發企業來說，這恰是亟需補齊的短板。

華為創始人任正非也曾表示，做一個操作系統的技術難度不大，難度大的是生態。他認為，操作系統最關鍵的是建立生態，重新建立良好的生態需要兩三年左右的時間。

不過，他還表示，「我們有信心依託中國、面向全球打造生態。一是中國市場就有龐大的應用；二是中國大量做內容的服務商渴望走向海外」。

目前，華為正為推進鴻蒙操作系統不斷加碼，華為消費者業務軟件部總裁王成錄12月8日對外透露，2020年華為除了手機、平板電腦和電腦，其他終端產品將全線搭載鴻蒙系統，並在海內外同步推進；鴻蒙系統的全面開源也將在2020年8月正式開放。