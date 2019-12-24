【澳門回歸20年】中聯辦傳達習講話精神：做好「止暴制亂」工作

據中聯辦官方網站，中聯辦主任王志民23日（周一）主持召開領導班子會議，傳達學習習近平總書記出席慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨第5屆特區政府就職典禮並視察澳門特別行政區重要講話精神，研究部署貫徹落實工作。 會議指出，要抓緊做好當前「止暴制亂、恢復秩序」各項工作。要以更紮實的工作推動中央決策部署在港落地落實，堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，堅定支持警方嚴正執法，堅定支持愛國愛港力量，努力推動香港社會早日實現止暴制亂、恢復秩序、重回正軌。

中聯辦主任王志民主持召開領導班子會議，傳達學習習近平總書記出席慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨第5屆特區政府就職典禮並視察澳門特別行政區重要講話精神。（資料圖片）

會議強調，香港持續半年多的修例風波尚未平息，「止暴制亂、恢復秩序」正處於關鍵時刻，習近平視察澳門重要講話精神給香港盡快「重回正軌」帶來很多啟示，特別是「四個始終」的重要經驗值得認真領會、深入思考。一要始終堅定「一國兩制」制度自信，深刻認識「一國兩制」制度優勢，從香港「一國兩制」22年成功實踐的非凡歷程中汲取自信和底氣，對歷史前進長河中遇到的一些風雨、波浪保持平常心，堅定淡定應對，絕不為一時之曲折而動搖，絕不為外部之干擾而迷惘。

二要始終準確把握「一國兩制。正確方向，堅決維護憲法和基本法確定的憲制秩序，堅決維護「法治」這一香港核心價值，絕不允許任何外部勢力干預香港事務，確保香港「一國兩制」實踐不變形、不走樣；三要始終強化「一國兩制」使命擔當，堅定站在國家整體利益和香港根本利益的立場上考慮問題，特別是推動香港社會盡快從政治霧霾中走出並重回正軌，重新聚焦發展這個第一要務，與祖國內地一道，共同實現「我們既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好」的宏偉藍圖。

四要始終築牢「一國兩制」社會政治基礎，以更大力氣推動香港社會深入開展憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，持之以恆，久久為功，不斷增強青少年的國家意識和民族認同，以愛國主義教育為香港「一國兩制」成功實踐打下堅實社會基礎。

12月20日，國家主席主席習近平在澳門出席「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並發表講話。（新華社）

會議強調，中央駐港機構和駐港中資企業要進一步增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，時刻牢記「維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定，進而實現『兩個建設好』」的「一國兩制」初心和使命，立足自身實際抓好貫徹落實。一要以高度的政治自覺抓好習近平重要講話精神的學習貫徹和宣傳解讀。要做好習近平視察澳門重要講話精神的宣傳解讀工作，引導香港社會各界更好地領會講話的深刻意涵。

二要抓緊做好當前「止暴制亂、恢復秩序」各項工作。要以更紮實的工作推動中央決策部署在港落地落實，堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，堅定支持警方嚴正執法，堅定支持愛國愛港力量，努力推動香港社會早日實現止暴制亂、恢復秩序、重回正軌。

三要深入思考破解香港深層次矛盾和問題的政策思路和措施辦法。重點是圍繞黨的十九屆四中全會提出的「堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼」這個重大命題，認真思考、深入調研，直面香港治理體系存在的缺陷和不足，支持特區政府下大決心花大氣力解決政治、經濟、教育等社會各方面長期積累的深層次矛盾和問題，推動香港「一國兩制」事業爬坡過坎、行穩致遠，推動香港走向更加美好的明天。

（中聯辦官方網站）