湖南瀏陽煙花爆炸事故瞞報6人死亡　3名副市長被先期免職

12月4日，湖南瀏陽市碧溪煙花製造有限公司石下工區發生嚴重爆炸事故，據央視24日（周二）報道，經湖南省相關部門調查，事故實際造成13人死亡，比此前公布的7人死亡人數不同。 截至目前已有10名涉案疑犯被採取刑事強制措施，瀏陽市4名幹部被採取留置措施，另有3名副市長被先期免職。湖南省紀委監委、湖南省公安廳成立的專案組，仍在調查這宗爆炸事故及瞞報、謊報行為。

現場影片顯示，事發地上空冒起滾滾的黑色濃煙。（微博）

報道指，湖南省政府在對事故調查時發現，事故傷亡人數除此前已公布的7人死亡、13人受傷外，另有6人失蹤。經湖南省相關部門調查，12月4日7時32分，瀏陽市碧溪煙花製造有限公司因違法違規生產煙花爆竹，引發爆炸事故，造成13人死亡、13人受傷（其中重傷3人），另有4人受輕微傷（均未住院治療）。

導致事故的主要原因是瀏陽市碧溪煙花製造有限公司超許可範圍、超定員、超藥量、改變工房用途違法組織生產，屬地安全監管部門責任落實不到位，未及時發現制止事發企業違法違規生產行為。事故發生後，事發企業股東、法人代表及相關管理人員轉移藏匿遇難人員遺體，夥同事發地瀏陽市澄潭江鎮有關公職人員謊報、瞞報事故信息。

據了解，湖南公安機關對事發企業股東和法人代表、安全管理員等進行刑事調查，以涉嫌重大責任事故罪或不報、謊報安全事故罪對陳發學、楊沅朗等10名涉案疑犯採取刑事強制措施。湖南省紀委監委會同公安機關對涉嫌失職瀆職和謊報瞞報安全事故的瀏陽市澄潭江鎮黨委書記劉法裕，瀏陽市應急管理局副局長王義勇，瀏陽市澄潭江鎮黨委委員、副鎮長王挺攀，澄潭江鎮聯廠幹部袁澤宇4人立案調查並採取留置措施。長沙市委對瀏陽市委常委、副市長吳敏，瀏陽市副市長沈學軍，瀏陽市副市長屈湘水3人作出先期免職處理。

（央視）