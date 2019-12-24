海盜襲擊加蓬首都港口　4名中國船員遭挾持帶走

中國駐加蓬使館23日（周一）證實，非洲中西部國家加蓬的首都利伯維爾奧文多港口海域22日（周日）發生一宗海盜襲擊事件，中加漁業公司兩艘漁船遭搶劫，船上四名中國籍船員被挾持帶走。

加蓬面向畿內亞灣，海盜襲擊港口船隻非常罕見。圖為安全部門在畿內亞灣巡邏。（網絡圖片）

據外媒報道，在這次海盜襲擊事件中，受到襲擊的有四艘船隻，其中兩艘船是中加公司Sigapeche的漁船，被綁架的中國船員來自該公司。另外兩艘船中的一艘屬於加蓬的海上運輸公司Satram，另一艘是懸掛巴拿馬旗幟的貨船。在事件中，一名加蓬籍船長被殺，四名中國船員被綁架，去向不明。

加蓬政府發言人22日表示，加蓬安全部隊與國際刑警組織正合作對查找襲擊者，並採取措施保證海上交通的安全。中國外交部發言人耿爽23日表示，中國駐加蓬使館已經要求加方迅速查明情況，立即展開營救，全力解救此次中方人員。

加蓬面向畿內亞灣，海盜襲擊港口船隻非常罕見，但在畿內亞灣附近，海盜活動非常猖獗。畿內亞灣從塞內加爾一直到安哥拉，大約5700公里長。全球發生的海盜事件大部分都集中在這一帶。國際海事據報告說，今年1月至9月，全球82%的海上綁架事件都發生在畿內亞灣。

（綜合報道）