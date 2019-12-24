【人事變動】中共政治重地秦皇島市委書記調整　原書記去向不明

近日，河北省秦皇島市委書記調整，朱政學任市委書記，原書記孟祥偉則去向未明。

孟祥偉是河北省現任11位地級市市委書記中唯一擁有博士頭銜者。（秦皇島新聞網）

12月22日，據《河北日報》消息，朱政學任秦皇島市委委員、常委、書記；孟祥偉不再擔任秦皇島市委書記、常委、委員職務。

秦皇島市轄的北戴河是中共政治重地，每年夏天，中共現任領導及元老都會聚集北戴河，進行非正式會議，商討國家大事。

值得注意的是，報道未提及孟祥偉被免原因，也沒有「另有任用」字眼。不過，有傳言指孟祥偉已補缺河北唐山市委書記，原任河北省委常委、唐山市委書記王浩今年8月調任陝西省委常委、西安市委書記。

朱政學出生於1962年，此前任職河北省邢台市委書記，而孟祥偉同樣是從邢台調任秦皇島。公開資料顯示，近年來，朱政學職務多次調整，2017年8月任職河北省委組織部常務副部長，2018年12月任邢台市委書記，僅一年再次調整。

孟祥偉出生於1966年6月，河北趙縣人，長期在河北工作，曾任河北省委辦公廳秘書、徐水縣委副書記兼政法委書記、阜平縣委副書記、代縣長、縣長、縣委書記、保定市副市長、市委政法委副書記、河北省政府副秘書長、邢台市委副書記、代市長、市長。2015年9月任秦皇島市委書記，至2019年卸任。

據了解，孟祥偉之前的數任秦皇島市委書記，都未在任上獲得晉升省委常委的機會。田向利2013年底轉任秦皇島市委書記前，已在省委統戰部長任上兼任省委常委；再往前的四任書記王三堂、宋長瑞、王建忠、陳來立均未「入常」。