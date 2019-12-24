中俄能源外交不落下風　俄羅斯「示範」對華談判4式

12月2日，國家主席習近平和俄羅斯總統普京作視像連線，共同啟動中俄東線天然氣管道「西伯利亞力量」，正式對中國供給天然氣。俄羅斯30年內將向中國市場供氣超1萬億立方米：該項目還是世界上距離最長的「輸氣管道」，從俄羅斯西伯利亞到中國長三角，長逾8000公里。 早在這項工程前，中俄能源合作已如火如荼，其中又以中俄原油管道為先聲；近年有指中國的談判地位太強，對手難以還價，俄羅斯則呈現完全不同的景象。去年《中國經濟周刊》刊登〈中俄原油管道十五年談判紀實〉，為國家發改委原副主任、能源局原局長張國寶現身說法之作，內容便透露俄方「交易的藝術」。

知己知彼方可以逸待勞

張國寶一文開門見山：「俄方對我們十分在意中俄原油管道建設非常清楚，他們在談判中謀求本國利益最大化，常常將我方關切的中俄原油管道與俄羅斯關切的其他項目掛鉤。」可見俄羅斯由一開始就「知己知彼」，得悉中方有多著緊這個項目，於是利用這一點不斷「爭取」更多利益。

國家主席習近平和俄羅斯總統普京。（新華社）

張國寶便提到：「他們在協定文本中希望寫進田灣核電站的三、四號機組仍採用俄羅斯原子能公司的技術設備；他們不能只是向中國出口原油，要求在天津投資煉油廠和加油站；要求寫進中國每年從俄羅斯進口1500萬噸煤炭；希望中方擴大進口俄羅斯電力等等。」後來至少頭兩項成事，俄方「成功爭取」。

既然知道對手比我著急，俄羅斯亦進而「以逸待勞」，由商談到完工足足用了15年，其間雙方交手情況如下：「由於中俄之間長期存在的隔閡，雙方都有戒心，對協定內容都非常小心，為哪句話在前，哪個條款在前也爭論不休。文本除中俄兩國文字以外，還必須在英、法語中選擇一種文字作為副本。」

熟悉中國體制「分而治之」

一如上述，俄方在漫長談判中不斷獲得「新讓步」，可是除了一開始就摸清楚中方底牌，該國也自有其「交易的藝術」，反映其對中國體制認識之深，以及必要時下重手的狠勁。

中方代表團牽涉眾多機關，利益並不一致，北京為防「中國國內企業間的惡性競爭會被俄方利用」，指定中石油作代表。豈料中石化不甘「被邊緣化」，「私下也買了俄石油的兩億美元股票」，兼且商議建設另一條管道，直到國務院高層出面勸阻才中止。

俄方的「分而治之」不止於此。張國寶代表發改委出面談判，樂於見到項目做得「愈大愈強」，遇上俄方乘興「探討俄羅斯向中國每年出口3000萬噸原油」，他便欣然同意納入草案。不過中方的銀行界代表卻反彈甚大，質疑這一句承諾是否「與（額外）250億美元貸款掛鉤」。

「臨門倒戈」促成優惠條件

雖然張國寶不以為然，但銀行界代表的憂慮不無道理。事緣在原協議中，俄方以缺乏供應1500萬噸原油的產能，「成功爭取」中方提供150億美元貸款，後來更增至250億美元。如今發改委加一句展望供應3000萬噸，「良好願景」由張國寶提出，未來貸款和風險就由銀行承擔，該代表的反應其實是意料之內。

2009年9月25日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，張國寶當時任職國家發改委副主任、國家能源局局長。他於2019年10月去世。（資料圖片/視覺中國）

最終一如既往，俄方總會「成功爭取」，雙方於2013年正式商定增產至3000萬噸，並於2018年正式投產。

無論如何，張國寶便坦言「俄方經常在最後關頭生變」，若講最誇張的「臨門倒戈」例子，當算是2009年兩國元首見證協議簽署之際。當時俄方即場要求更改內容，認為俄石油公司和俄管道公司要分別貸、分別還，由統一處理改為分別立約。中方隨即答應並修改文本，最襠比原定時間遲3小時完成簽約儀式。

驟眼看中方好像處處退讓，但正如張國寶所暗示，中國原油供應依賴海運，中俄原油管道有其「戰略意義」，保障能源安全。談判過程亦展示出，如果北京認定方向，是有能力整合內部利益集團，組織數萬幹部，不憚於以十多年時間完成目標，關鍵時刻可以大刀闊斧，不會執著於一時三刻的爭議。