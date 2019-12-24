布拉格市政廳再升掛雪山獅子旗　市長發文稱中國是不可靠商業夥伴

布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）對捷克首都布拉格市政廳升掛西藏流亡政府的雪山獅子旗作出回應，又稱中國是不可靠的商業夥伴。

布拉格市長賀瑞普指責中國是不可靠的商業夥伴，並稱其若有政治需要會毫不猶豫地犧牲有利可圖的交易。（資料圖片）

綜合媒體12月24日報道，賀瑞普的一篇題為《為什麼我們要在布拉格市政廳懸掛雪山獅子旗》文章日前刊登在《華盛頓郵報》上，文章提及在市政廳升起旗幟「根本不應讓中國感到困擾，因為1951年中國與西藏政府達成了協議，賦予了西藏廣泛的自治權。」

眾所周知，中國政府認為雪山獅子旗是代表分裂西藏出中國的分離主義象徵而予以禁止。而在經過4年的中斷後，布拉格於2019年3月再次在市政廳升起該旗幟。

賀瑞普還在文中表示，「與北京的姐妹城市協議中有一項放棄支持台灣和西藏獨立的條款，我們的市政府拒絕了這項條款」，這對於中國來說是不可接受的。布拉格因此也解除了與北京的姐妹城市協議，並將於明年1月與台北市正式簽署姐妹城市協議。

另外，他還在文章指責中國是不可靠的商業夥伴，並稱其若有政治需要會毫不猶豫地犧牲有利可圖的交易，呼籲世界各地在與中國打交道時引「三思而後行」，「不要因為害怕被敲詐和威脅而放棄自己的價值觀和個人誠信」。

今年3月，賀瑞普重新在布拉格市政廳懸掛西藏雪山獅子旗。（網絡圖片）

中國外交部發言人耿爽早前曾表示，布拉格市政當局和市長在涉台、涉藏等涉及中國國家主權和核心利益問題上表現十分惡劣，嚴重傷害中國人民感情，破壞了兩國關係特別是地方交流合作的良好氛圍。

他說，「這是導致布拉格有關方面和個別人員不受中國人民歡迎的根本原因。我們奉勸布拉格市政當局和個別政客趁早改弦更張，不要再做肆意破壞中捷關係大局的事，否則最終損害的是他們自已的利益。」

據悉，2016年3月國家主席習近平接受捷克總統澤曼（Milos Zeman）邀請訪問布拉格時，在兩位領導人見證下布拉格與北京締結為姐妹市。這個姐妹市協定明確記載，布拉格將繼續履行捷克政府的「一中政策，台灣是中國的一省」。

但在2018年11月，賀瑞普出任布拉格市長後，要求刪除友城協議中有關布拉格「支持一中政策，不承認台灣」的條款，遭到北京拒絕。賀瑞普認為，「一個中國政策」是政治問題，不應該被納入到姐妹城市協議中，因為這是文化交流。

2019年10月初，布拉格市政府宣布，同意取消3年前與北京簽署結為姐妹城市關係的友城協議，因為北京不願意重新談判協議中有關「一個中國」條款的措辭。隨後，北京市人民政府外事辦公室也發表聲明稱，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。