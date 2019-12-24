【觀察】提案列林鄭為不受歡迎人物　台政客又把香港當民主遮羞布

台灣高雄市議會在12月23日本會期結束前，通過由民進黨、時代力量等跨黨派議員的提案，指香港自發生反修例事件以來，特首林鄭月娥用警察壓制示威民眾，使用武力不符比例，已觸犯香港人的權益。同時強調，「高雄是人權城市，提案要求市府把林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物，彰顯人權價值」。

從台灣政壇近期對香港「熱心」的喊話，再看到此次高雄市議員們的提案，可說代表了「台灣最美麗的風景是人」。但是，這些被包裹在一起的「台灣人情味」，其實未必符合「現今」台灣民眾對民主政治與議員工作的期許。而且這些喊話和提案究竟劍指何方，其實大家都心知肚明，實在不必用林鄭或台灣藍綠來遮遮掩演，反而讓台灣民主本質性的問題被晾在一旁。

高雄市議會通過香港特首林鄭月娥列為不受歡迎人物提案。圖為提案人時代力量高雄市議員黃捷（左）、林於凱（右）。（中央社）

事實上，自香港「反修例」運動開展至今，台灣從蔡英文以降，民進黨政府已不知道說出多少次「台灣撐香港」、「今日香港，明日台灣」等口號。然而，針對香港部分公民團體、社運人士以及年輕學子希望台灣能夠訂立類似《難民法》的專法，讓參與示威的港人能借此赴台尋求庇護，得到的官方回應，卻多是「《港澳條例》、《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》已提供足夠的法律基礎協助」的回應。

但是，這種打高空、模稜兩可的論述，對這些參加反修例的港人而言，其實毫無實質效益。甚至，如真要出外探訪台灣社會的輿論，多數聲音也不完全認同台灣需要為了香港而推動《難民法》或是《港澳條例》的修法。

再者，近期蔡英文與民進黨中央的言詞，悄悄地鮮少提及香港問題。由此可判斷，這些玩弄「亡國感」的政治人物們內心其實很清楚，若在2020年台灣大選的賽末點持續吃香港豆腐，恐怕引火自焚，招致台灣社會的反彈。畢竟，這些台灣政客只是乘着輿論打出「抗中」大旗，如實際要求他們有所作為，反倒像是縮頭烏龜，湊足百般理由搪塞。

由Wecare高雄等團體單位共同發起的罷韓大遊行。（中央社）

那麼，回頭來看高雄市議員的提案，標題為「建請高雄市政府將香港行政長官林鄭月娥列為高雄市不受歡迎人物」，理由是林鄭月娥為首的港府，針對「反對逃犯條例修訂草案運動」參與者，動用警察壓制示威民眾；向和平示威者發射催淚彈、布袋彈、橡膠子彈及水炮，使用武力不符合比例原則，更被指控阻礙醫護人員救護及記者採訪等。而作為一座人權都市的高雄，不能容許林鄭月娥的作為，並要求高雄市政府將其列為「不歡迎人物」。

坦白來說，光是以「高雄市」議員的頭銜提案指涉「香港特首」林鄭月娥，放在《中華民國憲法》體制來看令人有牛頭不對馬嘴的錯亂感。畢竟，當前台灣和香港的關係，是依《香港澳門關係條例》的規範來辦理，屬台灣政府較高層級的大陸委員會職權，非地方高雄市政府的權限。此前，就連韓國瑜到訪中國大陸、港澳地區，台陸委會也都有發表相關說明，督請「高雄市長」韓國瑜切勿觸及「中央職權」。

更進一步而言，這些市議員似乎將高雄市議會，自比為此前推動「涉台、涉港、涉疆、涉藏」相關法案的美國國會。但畢竟別人是「美國的國會」，其動機是奠基於中美大國博弈。而台灣政府轄下的高雄市民意代表機關，不以當地民生建設為施政重點，卻把心力放在了香港事務，明顯就是在操作民粹情緒，根本上已脱離了身為民意代表的立意。換言之，這群把香港問題捲入了台灣政治鬥爭的高雄市議員，他們一方面控訴韓國瑜不顧市政、跑去選總統，但另一方面自己的提案作為難道不也是浪費了高雄市民的選票、糟蹋了台灣社會以引為傲的民主選舉？

韓國瑜2018年之所以翻轉高雄選情，依靠着個人魅力之外，其要求「政治0分、經濟100分」也是深得人心。（高雄市政府提供）

與此同時，高雄長期以來由民進黨執政，除了一般施政外，這個城市確實少不了意識形態動員、政治掛帥，例如2006年台灣「倒扁」運動期間，民進黨封殺了「紅衫軍」進入高雄，又如2009年原市長陳菊以台灣發生「八八風災」為由，聯合其他民進黨縣市首長邀請達賴喇嘛訪台，對兩岸關係造成嚴重的動盪。直到2018年底才讓主張「政治0分、經濟100分」的韓國瑜翻盤轉為「藍天」，而這個中道理無非是高雄選民想擺脱「政治陰霾」，期待新任首長、民意代表共同將陳腐的高雄煥然一新，更彰顯台灣民主選舉制度結晶的可貴。

如今，這座城市卻因政治立場，屢屢為反而反，東拉西扯地將外部政治因素扯進高雄市政。就好比日前在高雄舉辦的「Wecare罷韓大遊行」，雖美其名是因為韓國瑜執政不佳、政策跳票等因素髮動罷免遊行，卻在隊伍之中見到「撐香港大隊」。那麼，試問罷免韓國瑜與「撐香港」有何關係？高雄市長能干預香港政府、社會運作？高雄市政府市議會能建立《難民法》、修繕《港澳條例》？

倘若前述答案為否，這一切不就說明了幕後使者「別有用心」，估計又打算寄希望於「台灣民主」，來製造「反中」輿論搭便車，甚至把香港作為台灣選舉「打韓」的政治籌碼。

如今高雄市議會通過由三位民進黨、兩位時代力量的議員提案（林鄭為不受歡迎人物），民進黨籍的就不用說了，畢竟有大型政黨的優勢，難以簡單撼動；反觀時代力量，當年乘着台灣輿論抗中、重視社會重分配的氛圍而得到民眾支持，現在卻成為「投機」的代名詞，不斷隨風舞動，不思眼前民生建設，並以此重建民意口碑，反而頻頻趁着選舉民粹情緒的流動，進一步火上澆油、推波助瀾，使其民主信用慘遭玷污，越來越像是一個走偏鋒的極端政黨。

總的來說，透過此次高雄市議會通過關於林鄭的提案觀察，台灣民主即便經過30年的磨合淬鍊，但民意代表們還是如此肆意妄為，始終讓政治凌駕於民生之上，盡是流露出政客的投機本性，不着眼於當地居民的社會福祉。這對於台灣民主長遠來看，是相當不利的。日前由於「罷韓」遊行人數爭議，衍伸出了「民主遮羞布」的話題，而高雄市泛綠議員提案將林鄭列為不受歡迎人物，難道也是把香港騷亂拿來當作台灣民主的遮羞布？