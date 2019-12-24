中國經濟下行壓力加大　國務院提六舉措「穩就業」

據內媒報道，經李克強總理簽批，國務院近日印發《關於進一步做好穩就業工作的意見》（下簡稱《意見》），提出六個方面重點舉措，強調要把「穩就業」擺在更加突出位置。

「六穩」已經成為去年下半年至今，並將延續至2020年的中國宏觀調控一以貫之的重點。（新華社）

《意見》指出，當前國內就業形勢保持總體平穩，但國內外風險挑戰增多，「穩就業」壓力加大；要堅持把穩就業擺在更加突出位置，做實就業優先政策，全力防範化解規模性失業風險，全力確保就業形勢總體穩定。

《意見》全文從支持企業穩定崗位、開發更多就業崗位、促進勞動者多渠道就業創業、大規模開展職業技能培訓、做實就業創業服務、做好基本生活保障六個方面、合共26條內容進行具體部署。

在支持企業穩定崗位方面，《意見》指出，將加大對企業金融支持，落實普惠金融定向降準政策，釋放的資金重點支持民營企業和小微企業融資。鼓勵銀行完善金融服務民營企業和小微企業的績效考核激勵機制，增加製造業中小微企業中長期貸款和信用貸款。

「支援企業穩定崗位」措施還規範「企業裁員行為」，指將支援企業與職工「集體協商」，採取協商薪酬、調整工時、輪崗輪休、在崗培訓等措施，保留勞動關係。《意見》並要求，對擬進行經濟性裁員的企業，指導其依法依規制定和實施「職工安置方案」，提前30日向工會或全體職工說明相關情況，依法依規支付經濟補償，償還拖欠的職工工資，補繳欠繳的社會保險費。

在開發更多就業崗位、促進勞動者多渠道就業創業方面，《意見》表示，要加大投資創造就業。適當降低部分基礎設施等項目資本金比例。要支持社區生活、家政、旅遊、托育、養老等吸納就業能力強的服務業發展。啟動新就業形態人員職業傷害保障試點，抓緊清理取消不合理限制靈活就業的規定。

在基本生活保障方面，《意見》強調，對生活困難的失業人員，要按規定及時納入臨時生活補助、最低生活保障和臨時救助等範圍。

國務院將「穩就業」擺在更突出位置。（新華社）

經濟增速預期不佳

在中美貿易戰等因素下，中國經濟下行壓力加大。國家發改委旗下國家信息中心首席經濟師祝寶良早前就悲觀預測，指若中美貿易摩擦不升級、北京維持目前宏觀調控的政策力度，2020年中國經濟增速將減緩至5.5%；即使北京進一步加大宏觀政策調控力度、適度提高財政赤字率，中國經濟增速仍只可達約5.8%。

祝寶良又認為，中國若要基本滿足800多萬大學生、300萬左右農村居民到城市就業需求，則需要經濟成長保持在6%左右。中國明年GDP（國內生產毛額）成長率一旦低於6%、未能創造相應就業職位，就業恐怕惡化。

祝寶良本週初就悲觀預測，指若中美貿易摩擦不升級、北京維持目前宏觀調控的政策力度，2020年中國經濟增速將減緩至5.5%

「穩就業」為六穩之首

2018年7月，中共首次提出「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」的「六穩」政策，到去年底要求進一步「六穩」。今年12月初召開的中共中央經濟工作會議，在定調2020年經濟工作時就強調「全面做好『六穩』工作」。

12月18日，國務院總理李克強在北京接見全國政府秘書長和辦公廳主任會議全體代表並作重要講話。李克強指出，2019年經濟下行壓力可能更大，要全面做好「六穩」工作，保持經濟運行在合理區間。面臨更複雜的局面，要堅定信心，應對挑戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。

顯然，「六穩」已經成為去年下半年至今，並將延續至2020年的中國宏觀調控一以貫之的重點。而六穩之首就是「穩就業」。這次國務院出台具體措施確保「穩就業」。