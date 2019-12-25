【觀察】荒誕的孫小果案映射中國司法的不堪過往

雲南省高級人們法院12月23日對孫小果再審案公開宣判，決定對孫小果執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。這是對孫小果案1998年一審判決的重新確認。孫小果案的塵埃落定，無疑是中國法治史上「撥亂反正」值得記上一筆的標誌性事件，但更是中國一段不堪法治史的真實寫照。

雲南省高級法院的公告顯示：雲南省高級法院對孫小果1997年犯強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪再審案件公開宣判，判決認為該院2007年9月作出的原再審判決以及1999年3月作出的二審判決對孫小果的定罪量刑確有錯誤，予以撤銷，維持昆明市中級法院1998年2月一審對孫小果判處死刑的判決，並與孫小果出獄後犯組織、領導黑社會性質組織等罪被判處有期徒刑25年的終審判決合併，決定對孫小果作出上述判決。

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這意味着，因強姦罪等在1998年被判處死刑的孫小果，在21年後的2019年年末，終於要被執行死刑。

根據官方通報，在孫小果被判處死刑之後的20餘年間，2013年至2018年間，孫小果還犯有組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、妨害作證罪、行賄罪，被判處有期徒刑25年。

英國哲學家培根說：「一次不公正的裁判，其惡果甚至超過十次犯罪。因為犯罪雖是無視法律——好比污染了水流，而不公正的審判則毀壞法律——好比污染了水源。」而孫小果案的荒誕之處，更在於，被污染的不僅僅是水源，而是整個水源地的生態環境。是中國過去20年甚至更長時間中國司法系統，甚至整個中國官場腐敗的現實映照。

孫小果出獄後依然稱霸一方。（網絡圖片）

上述法院的公告並沒有指明，孫小果為什麼在1998年被判處死刑後逃過死刑，上演「亡者歸來」戲碼，甚至在此後20年重操舊業，繼續稱霸一方。但之前公開的信息顯示，上演了魔幻的「死刑復活」的孫小果，並未有傳說中顯赫身世和特殊背景。

官方通報顯示，孫小果生父陳某，只是昆明市一單位職工，1996年因腦溢血中風癱瘓後病退，2016年8月20日離世。孫小果生母孫鶴予，曾用名孫學梅，系昆明公安局官渡分局原民警，並非外界所傳的連跳三級的警督，因包庇孫小果強姦罪被開除公職，於1998年獲刑5年。孫小果繼父李橋忠，1992年與孫鶴予結婚，1996年任昆明市公安局五華分局副局長，1998年因幫助孫小果辦理取保候審受到留黨察看兩年、撤職處分。2004年他任五華區城管局局長，2018年退休。孫小果爺爺奶奶為陳某清、陳某芬，系某中學原職工，已去世；外公孫某翔，並非外傳的中共早期重要人物孫雨亭，外婆吳某蘭，分別是某鐵路局、某針織廠原職工，也已去世。

雖然孫小果擁有「警二代」身份，但怎麼看，孫小果這樣的身世在中國地方上，都是並不少見的普通公職人員家庭，並沒有外界想象的和所傳言的有「通天」的背景。但正是這樣的身世和背景，在中國上演了魔幻現實主義的「死」而復生劇情。這才是整個事件的可怕之處。因為，這表明在中國之前的20餘年甚至更長的法治進程中，有太多的人有機會成為，或者早已經成為另一個孫小果。這是最為真實的中國基層官場腐敗的一個側面。

當然，孫小果的再次案發，讓孫小果「死而復生」背後的操盤手也受到了相應的懲處。2019年12月15日，涉孫小果案公職人員和重要關係人職務犯罪案一審宣判，包括孫小果父母在內，總計19人獲刑，其中，雲南司法系統15名涉案，孫小果母親孫鶴予被判20年監禁，孫小果繼父李橋忠獲刑19年。他們的罪名包括：徇私枉法罪、徇私舞弊減刑罪、受賄罪、行賄罪等。

很難想象，如果不是孫小果重操舊業再次犯事，如果沒有中共十八大後對依法治國的強力落實，如果沒有中共十九大後的掃黑除惡，以及中共掃黑督察組和掃黑辦掛牌介入，孫小果案能夠在21年後的今天，完成「撥亂反正」。

類似的還有「湖南操場埋屍殺人案」這樣聳人聽聞的惡性案件的舊案重查。「湖南操場埋屍殺人案」也是一起舉國震驚的惡性涉黑案件。因舉報校長在學校修建中有違規行為，中國湖南省懷化市新晃一位有正義感的老師鄧世平，被殺害並埋在操場下16年，離奇案件令人驚心觸目。案件重現天日後，除涉案主犯杜少平被判處死刑，包括時任懷化市公安局局長在內的19名公職人員，因失職瀆職被查處。

中共十八大以來，在深入的反腐運動之後，中國的官場生態發生變化的同時，毫不誇張地說，中國的法治狀況發生了轉折性的改變。被廣泛詬病的勞教制度的廢除，發生在中共十八大之後。勞教制度源於蘇聯，他並非法律規定的刑罰，而是依據政府的行政法規作出的行政處罰。政府機關不經過法庭定罪，就可以限制公民最高長達四年的自由，這在全球都是極為罕見的。勞教制度的廢除，被外界普遍認為是中國法治的進步。

中國法治的進步，還體現在多起冤假錯案的平反。近幾年中國司法系統加大了平反冤假錯案的力度，一批知名案件被平反，如呼格吉勒圖案、聶樹斌案等。據統計，截至2019年11月1日，中共十八大以來，共糾正37件重大冤假錯案，涉61名當事人。有媒體引述消息源的消息稱，習近平對司法不公有強烈的厭惡情緒。

此外，有罪推定逐漸不再成為案件偵破的方式，也發生在中共十八大之後這一段時期。

這些都無疑說明，中國司法和法治有了實質的進步。但今天的「成績」，恰恰映射的是不堪的過往。好在，中國似乎已經犯過了這個歷史山頭，期望歷史不會重演。