【觀察】武統論四起　台灣將面臨令人擔憂的10年

解放軍前南京軍區副司令、退役中將王洪光，在12月21日有關兩岸統一議題的論壇中，和台灣政治學者張亞中起衝突。王洪光高喊「武統」，而在台灣屬於統派的張亞中卻僅能訴諸兩岸「兄弟關係」，卻不為中共軍方代表接受。一時間「武統論」充斥期間。

而在近期，台灣國防部所屬國防安全研究院（簡稱：國安院）也發佈《2019中共政軍發展評估》，報告中除了對解放軍軍武發展的現況、以及台灣將面臨的惡戰進行評估，也對中國大陸近期的威嚇台灣，有詳細描述和分析。此外，華府著名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）也在月初探討北京「武統台灣」問題，美國海軍情報辦公室（ONI）退役上校法內爾（James Fanell）更直言，兩岸如果在近期無法就統一達成協議，中國大陸最遲在2035年將武力攻台，「未來10年將是美中關係中『令人擔憂的10年』」。

美國海軍情報室（ONI）前官員法內爾，在12月初的CSIS論壇中，挑明解放軍將在2035年之前武力攻台，他認為台灣將會面臨「令人擔憂的10年」。（中央社）

根據國安院的報告分析，習近平近期推出的一連串對台政策中，有「軟措施」和「硬措施」，「軟措施」包括《26條》、《兩岸新四通》和《青年融合措施》，都已經遭到台灣當局的反對。蔡英文政府即將出台的《反滲透法》，將會把這些「軟措施」全面打入地牢，幾乎沒有翻身機會。所以，「硬措施」將會繼而跟進腳步、迅速實施。這些硬措施包括：「奪取台灣邦交國」，目前已經頗有進展。而「提生軍事壓力」、「緊縮陸客來台觀光及影視交流」等，也都是現在進行式，且逐漸緊縮包圍圈。雖然影響台灣2020年總統大選的效果見仁見智，但是不論選舉結果如何？北京當局的「硬措施」是照着時間表在步步進逼。

而在提升軍事壓力方面的措施，基本上被國安院視為武力攻台前奏曲的重中之重。報告分析，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年講話上提到：「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對外部勢力和級少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」，國安院認為，中國大陸對台灣的軍事壓力，主要目的在於恫嚇和防止台灣繼續傾向台獨。2019年以來，解放軍頻頻藉由各種軍事實力展示對台施壓，主要展現在軍事演習、軍事行動和武器展示三個方面。

台灣國防部所屬智庫國安院，近期也推出有關中共政軍發展的年度報告，其中認為解放軍訓練、演習的實戰化，將對台軍事壓力形成迅速高升的壓力。（台灣國安院提供）

而在軍事演習方面，對台壓力極大。2019年7月14日的東南沿海大規模聯合作戰演習，由駐紮浙江的第72集團軍擔任主力，模擬兩棲登陸奪島行動。而以往於2014年、2016年、2018年夏季期間在東南沿海舉行的例行性演習，多是由媒體率先做出報道，再由官方證實。但是2019年卻先由官方發佈，媒體才跟進報道。北京當局主動性公告演習、演練項目的敏感性，都和以往不同，國安院認為這是一種「對台強硬政治表態。」至於軍事行動有關機艦繞台的常態化、麻痺化，以及武器展示的部份，自不用多言。

國安院特別指出，演習的「實戰化」，是近期對台軍事壓力提升的最顯著特徵。習近平對解放軍「做好軍事鬥爭準備」的要求，就是其實戰化演習的表態。實戰化訓練對解放軍軍力有直接的影響，但是實戰化也會伴隨風險，包括人員、武器和載具的損傷比例增加等。儘管如此，實戰化訓練，能在較短期間內，有效逐步提升戰力，讓解放軍在行事及思維上脱胎換骨，縮短與世界其他軍事強國的差距。報告評估，解放軍這一連串軍事改革，將在2020至2022年達到運作順暢、體制健全，難度還有問題。但是解放軍朝向健全的現代化軍隊邁進，只是時間早晚問題。

武統論不斷家大聲量、接近成為真實。但是台灣政府依舊將軍事壓力議題，導向選舉為主的政治仇恨動員，在軍事專業準備方面幾乎繳白卷，讓美國方面相當不滿。（台灣總統府提供）

故此，解放軍正在急速進行改革，這也是美國情報單位方面認為，從2020年開始至2025年，將是台海危機最高峰期的原因。台灣一連串計畫長達20年以上的國防自主計畫，不斷遭到美國方面「潑冷水」，也在於美國方面認為解放軍成長迅速、武統壓力迅速提升。台灣方面竟然還活在自己的時空中，想要用不着邊際的國防自主計畫提升台灣產業活絡經濟，這對於具有臨戰危機的台灣，是很不可思議的狀況。而蔡政府堅持國防自主，卻又花大筆經費採購美國單項武器，來表示「安撫美國」，對美國而言是「牛頭不對馬嘴」的政治炒作。

而台軍方面的臨戰意識薄弱，實戰化演習幾乎罕見，2019年加強了飛彈實彈射擊演練，但是主要目的是消耗庫存彈，台軍基層對於臨戰幾乎毫無概念，連國安院都認為「實戰化訓練會導致人員、裝備的損傷」，這也是台軍方面的心理問題，並未有在近10年內接戰的心理準備，一旦解放軍採取閃電攻勢，直接進行首都斬首和精準飛彈攻擊，以目前台軍的意識形態能力，是很難有接招的能耐，這也是美國擔心、中國大陸用心而台灣狀況外的真實寫照。