誰在抹黑中國文化自信　從抵制聖誕節說起

中國社會「抵制聖誕節」的輿論風潮，似乎已經成為每年歲末的保留節目。2019年接近尾聲，隨着西方世界最為重要的節日之一——聖誕節的到來，類似戲碼又如期上演，中國一些地方再次下達抵制洋節的荒謬禁令，在輿論場中引發熱議，也觸動了很多人的敏感神經。

當然，今年的聲勢，可能不能與往年相比。中國社會類似的「抵制聖誕節」的話題，曾在2017年和2008年爆發過。2017年年末在西方聖誕節前夕，北京當局禁止中共黨員過聖誕節的消息驚世而出。一些地方政府和高校發出通知，嚴禁黨政機關和高校以及中共黨員參與西方宗教節日狂歡活動，包括「平安夜」、「聖誕節」等。

在中國一些地方的官方思維中，聖誕節是西方文化入侵的符號化象徵。（VCG）

2018年聖誕節，在中國網上又看到抵制聖誕節的活動，並曝出了一些官方的文件。在距離中國首都北京不遠的河北省保定市蓮池區，要求在12月24日聖誕節前夕禁止在繁華路段進行各種擺攤設點、佔道經營及各種形式的商業促銷活動等行為。而在河北省另一個重要城市廊坊，官方在一份名為《關於做好聖誕節期間執法監管工作的通知》中稱，取締沿街擺放的聖誕樹、聖誕老人等相關物品，清理沿街商鋪設置的相關櫥窗貼畫、布標條幅、燈箱廣告等，全面管控利用公園等公共區域開展宗教宣傳活動。

對此，一向熱衷對熱點事件發表評論的官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，自己作為中共黨員，從沒收到過來自官方的聖誕節禁令。胡錫進又說，「中國抵制聖誕節」之說子虛烏有。他認為，這樣的說法有些偷換概念的意味，一些地方對聖誕節的抵制是客觀事實，擴大到全中國也有失公允，不能因為有個別人主張抵制聖誕節，就上綱上線。他還曬出《人民日報》總部食堂內的聖誕樹照片。

央視前主持人崔永元當年12月25日在其微博指出：「我這種年齡的人，大多對聖誕節無感。既不會放聖誕樹，也不會買聖誕禮物。別人過，我也是看看而已。看人們愉快，我也愉快。但我厭惡那些抵制過聖誕節的極端情緒和行為。」這可能是很多中國人的真實感受。

作為西方文化的舶來品，聖誕節在中國並不是從一開始就受到推崇，抑或是遭到抵制的。翻看中國歷史，作為中國開放較早的港口城市，上海一直是西方文化傳入中國的前沿陣地。歐美國家最為流行的節日——聖誕節，被開埠後定居上海的外國僑民帶入上海，並由此推至全國，掀開了它進入華人世界的序幕。這是中國西學東漸的一部分。

2017年12月，長沙高校學子着漢服舉標語「抵制聖誕節」。（VCG）

華東師範大學劉芳在《製造聖誕》一文中說，從清末上海開埠到20世紀早期，人們還處於對耶穌聖誕節的觀察階段。上海人通過觀察租界裏洋人放假、裝飾及彌撒等節日習俗，對耶穌聖誕節有所了解。但是了解過程中也有偏差謬誤，例如將聖誕節誤稱為「外國冬至」。20世紀30年代以後，聖誕節儼然成為上海這樣的「洋氣」城市的一個常規的節日，形成了以逛百貨、通宵跳舞、吃大菜為主的娛樂狂歡活動。

查閲1946到1948年的《申報》、《新民報（晚刊）》後，即便在那個動盪的舊上海，聖誕節、元旦前後幾天，報紙上各種相關的消息滿天飛，諸如：《酣舞高歌聖誕節，幾家歡樂幾家愁》、《維也納舞宮恭祝聖誕，狂歡通宵》、《呢絨袍料，華貴西裝，聖誕特價》、《大東跳舞場恭祝聖誕，高尚娛樂，諸君請早光臨》、《迎1948年，聖誕夜嚴寒，路有凍死骨》等等。

1949年中華人民共和國成立後，一方面因為中國社會積貧積弱、物質匱乏，另一方面也源於意識形態上的對抗，聖誕節這個「洋節」不再為中國社會所容納，即便如上海般「洋氣」的大都市。事實上，從革命年代走過來的中國社會，很多人可能還不知道聖誕節為何物。過聖誕節也只存在於基督教和天主教信眾的小圈子。在「文革」時期，中國人甚至還曾抵制過春節——中國傳統節日中最大的一個節日。從1967年開始，春節這個中國最盛大、最重要的節日消失了整整13年。直到1979年，才把春節「從革命歷史的垃圾堆裏面撈回來」。

改革開放之後，隨着國門再次打開，聖誕節也重新回歸中國社會視野。隨着中國經濟社會的發展，物質文明和生活水平的提高，從20世紀90年代起開始，越來越多的中國人開始過聖誕節。但有別於西方傳統宗教意義上的聖誕節，中國的聖誕節被賦予中國特色，而且還產生了一個專有名詞「中國式聖誕節」。

在中國，聖誕節只是一種狂歡，更多的是購物節和消費節。（資料圖片）

在中國，聖誕節只是一種狂歡，更多的是購物節和消費節。看電影、搞促銷、大酬賓、大甩賣……確切來說，這是一種商業的狂歡。無論是否有意為之，「中國式聖誕節」都淡化了這個節日的宗教內涵。從某種意義上說，聖誕節在中國變得越流行，其具有的基督教特性就越少。這也是為什麼當「抵制聖誕節」輿論潮起時，很多人嗤之以鼻。中國社會學者、深圳大學特聘教授丁學良認為，很多年輕人僅將聖誕節當作一個狂歡的機會，而非一個宗教節日。因此，不應將聖誕節與中國傳統節日相對立。他認為，一些年輕人看上去更熱衷「洋節」的原因，是中國的快速發展導致「支撐中國傳統節日的社會經濟要素消失」。

很多人認為，「抵制聖誕節」是習近平時代的產物。事實上，北京大學、清華大學和其他名校的10名博士後2006年聖誕節前夕就曾發公開信，請求中國民眾抵制聖誕節，抵抗外國軟實力的入侵。誠然，中國進入習近平時代，開始從意識形態上對傳統加以重新定位，將傳統文化視為一種重要的文化資源挖掘、復興。具體表現在，更加推崇中國傳統文化，更加倡導文化自信，更加鼓勵和弘揚傳統節日。但這並不意味中國就真的抵制聖誕節了。

據說，所謂「抵制聖誕節」的禁令，源於中共2017年公布的一份文件——《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》 ，這份文件由中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發佈，其意識提倡弘揚中國的傳統文化。其中，有關節日的內容是：深入開展「我們的節日」主題活動，實施中國傳統節日振興工程，豐富春節、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重陽等傳統節日文化內涵，形成新的節日習俗。

每到聖誕節這個時候，中國社會「抵制聖誕節」就會成為西方媒體熱炒的話題。（視覺中國）

但上述文件隻字未提要抵制西方節日。但這在一些地方卻「走偏了」，不僅推崇傳統節日，還上升為抵制「洋節」。中國多地發布針對聖誕節禁令，更多的是地方政府揣測上意「低級紅」行為，這其實是對中國執政者所倡導的「文化自信」抹黑。這裏面有太多的非此即彼的革命意識，這種意識，在中共十八大之後開始呈現蔓延之勢。也讓西方社會抓住了「把柄」，因此每到這個時候，中國社會「抵制聖誕節」就會成為西方媒體熱炒的話題。

正如胡錫進所言，中國文化重新強勢崛起時間還比較短，此時中國社會多倡導一些傳統節日，官方對「洋節」保持距離，不主動推聖誕節，無可厚非。中共黨員被要求嚴格些，更是正常的。多倡導過傳統節日可以理解，不主動推「洋節」也無可厚非，但發通知下禁令，就顯然是庸政懶政的做法。在觀察家看來，這些做法不僅失當，而且還落下口實，這不是文化自信的表現。顯然，中國不應該因此背負所謂「抵制聖誕節」的「壞名聲」。

中國傳統文化基因的包容性，已經創造出來中國特色的聖誕節——這是中華文化的強大之處，完全沒必要將之妖魔化，甚至視為西方文化入侵的象徵。當然，也沒必要將一些地方所謂的「抵制聖誕節」荒謬做法，上綱上線到是整個中國社會集體行為。因為，這既不符合事實，也不是中國社會的現實。