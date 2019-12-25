中俄擴大科技創新領域合作　外交部透露重點任務清單

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月23日簽署總統令，表示為進一步發展俄中關係，擴大科技創新領域合作，決定於2020年至2021年舉辦俄中科技創新年。對於其中相關細節，中國外交部在12月25日的記者會上予以了透露。

中國外交部發言人耿爽表示，「2019年6月，習近平主席和普京總統共同確定2020年至2021年舉辦中俄科技創新年。這是繼中俄互辦『國家年』、『語言年』、『旅遊年』、『青年年』、『媒體年』和『地方交流年』之後，兩國再次舉辦國家級主題年活動，明確了下階段中俄關系和務實合作發展的重點方向，也體現了雙方持續推進合作、不斷提升兩國關係水平的強烈願望和堅定決心。」

耿爽表示，「科技創新一直是中俄務實合作中的重點領域。俄羅斯在基礎研究和原始創新方面獨具優勢，中國在信息通信、衛星導航、無人機、超級計算機等方面逐步走向世界前列。兩國可以取長補短，彼此借力，共同提高技術能力和國際競爭力。近年來，雙方在示範快堆、遠程寬體客機等高技術領域的合作取得豐碩成果，未來在信息通信技術、人工智能、物聯網等領域的研發合作也潛力巨大。目前，兩國相關部門正密切溝通，加緊制定中俄科技創新年重點任務清單、實施方案等事宜。相信雙方將以舉辦科技創新年為契機，推動兩國科技創新合作取得更多新成果，有力促進兩國共同發展振興，也為人類的科技發展做出更大貢獻。」

普京特別強調，中俄關系走向對世界秩序很重要。（AP）

就中俄關系，普京曾表示，俄中之間最重要的不是數字，而是兩國的互信達到了前所未有的水平。

普京說：「我們在經濟、航天航空合作和其他領域都取得了成功。」

對於中俄兩國在軍事層面的合作，普京曾表示，俄羅斯不打算與中國建立軍事同盟，儘管莫斯科幫助北京建立了導彈襲擊預警系統。

普京10月曾表示，俄羅斯正在幫助中國建設該導彈襲擊預警系統。普京10月3日在瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議上發言時表示，俄羅斯正在協助中國建造導彈襲擊預警系統，這將從根本上提高中國的國防能力。

近年來，中俄兩國的經濟貿易也出現了較快增長。在中國商務部召開的12月第2次例行新聞發佈會上，商務部發言人高峰透露，2019年以來，在兩國元首的戰略引領和推動下，中俄雙邊經貿規模穩步擴大，質量持續優化，邁上新的台階。全年中俄雙邊貿易額有望突破1,100億美元，再創歷史新高。

據中國海關2018年發佈的數據顯示，2018年中俄貿易額達到1,070.6億美元，按年增長27.1%。