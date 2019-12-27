中共政壇新梯隊：70後「夾心層」的突圍

12月26日，中共政壇再有兩名地廳級官員跨省歷練。當天，早前被免去湖北省咸寧市委書記的丁小強被任命為山西省運城市委書記，以接替年滿60歲的陳志宏。同日，廣東省清遠市長黃喜忠亦北上，主政江西省會南昌，以補缺前一天調任福建省莆田市委書記的劉建洋……

截至發稿，在過去的一週內，地方按照中共最高領導人習近平和中組部的要求，公布了超過30名地廳級官員跨省履新的消息，覆蓋26省區市（包括新疆生產建設兵團），確乎可稱為「五湖四海」。其幅度之大，頻率之迅猛，令人驚訝。

「70後」群體已經分化在中共政壇分化為兩個甚至三個梯隊。（資料圖片/路透社）

對於12月底這一輪極為罕見的地廳級跨省交流，各地均披露中組部要求，「貫徹幹部交流原則」。報道稱，「中組部組織開展跨省、區、市交流乾部任職，是貫徹落實習近平總書記關於組織工作重要指示精神、加強領導班子和領導幹部隊伍建設的重要舉措……」

那麼，北京為什麼會有此異動？中組部為何要打破「下管一級」限制，大規模徵調地廳級官員東來西往、南下北上呢？

近年，反腐敗和整風運動之下，中共梯隊培養規則幾經變化，後備梯隊大受影響。這是事實。所以，在中共十九大後第一年，中共最高領導人習近平即曾表態要選定一定規模的優秀年輕幹部重點培養。2019年年初， 北京再次釋放了大膽起用有擔當的年輕優秀幹部的信號。

習近平曾表態，要選定一定規模的優秀年輕幹部重點培養。（資料圖片）

而回到當下這輪地廳級人事調整，這一群體雖然並不一定全部政績突出，堪稱優秀，但是其仕途事實上正是處於承上啟下的關鍵節點。統計數據顯示，以12月中旬福建省屏南縣長王旭東調任天津市薊州區副局長為開始，截至目前，跨省任職的34名地廳級官員中最年輕的為1977年12月出生的甘肅省酒泉市市長候選人王立奇，同時他也將打破中國大陸最年輕地級市「一把手」的最年輕紀錄；而34人中最年長的則為新任福建省莆田市委書記劉建洋（原為江西省會南昌市長），其出生於1966年4月，迄今已53歲。

也即是說，這是一個以「70後」（20人）和「準70後」為特徵的年輕梯隊。

當然，他們無法與自己的「前輩」們比。事實上，「70後」群體中，最年長者已經49歲，而最小者也已經40歲。要知道，這在過去強調幹部年輕化、視「破格提拔」為常態的時代，他們的這種仕途進階毫無疑問是緩慢的，尤其是相對於團派出身的官員來說。比如，1960年出生現任中央社會主義學院黨組書記潘岳（1960年出生）早在1994年即以中國青年研究中心主任身份被任命為國家國有資產管理局副局長，從而躋身副部級。這讓他成為當時最年輕的省部級官員。

這一群體也無法與排在第一梯隊的「70後」同齡人相比。從2013年2月1日上海市人大會議宣布任命1970年出生的時光輝（如今已躋身貴州省委常委）為上海副市長開始，在迄今的6年時間內，中共政壇湧現了將近20名「70後」省部級官員。其中，多數為具有現代金融素養和服務觀念的「金融副省長」群體。相較於這些先行一步的「70後」，這新一輪地廳級人事交流仍然沒有突破這層天花板，這意味着他們需要在仕途上「落後」第一梯隊的同齡人更長時間。

當然，毫無疑問，這一群體能夠最終脱穎而出，獲得中組部安排的異地交流任職機會，本身即說明他們相對於其他成千成萬的地廳級官員來說，擁有更大的發掘潛力和培養價值。正如上文所說，這一群體整體上處於中共政壇金字塔的「夾心層」，他們大多數人經歷了基層鍛鍊才擁有今天的地位。而未來，對他們來說將是更激烈的競爭，年齡的差距、偶然因素的作用，諸如跨省區交流任職這種加分項將有可能成為其最終戰爭對手的「關鍵」。