【觀察】中日韓共話新三國演義　一張歡顏照背後的各自算計

「話說天下大勢，分久必合，合久必分」。羅貫中在《三國演義》用之來概括中國在朝代更替中分裂與統一的周期性規律。

鑑於成都是中國古典小說《三國演義》中著名的蜀國都城，不少輿論將這次的中日韓峰會比作「三國演義」。

中日韓領導人峰會12月24日在中國四川成都舉行，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅，就未來十年三國合作展開討論。

作為本次峰會的東道主，李克強也用了《三國演義》的橋段，他說：今次中日韓領導人會議在成都召開，而成都讓人聯想到中國名著《三國演義》。

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不過，他強調，《三國演義》所指的是中國內部紛爭，而非當前中日韓現代國與國的關係。他說：

《三國志》和《三國演義》，講的是中國內部的紛爭，不是中日韓三國今天這樣一個在現代世界的國與國的關係，我們沒有這樣的誤解，並不想利用《三國演義》裏面有些你爭我鬥、爾虞我詐的辦法，但是《三國演義》裏面所顯示的智慧，顯示的誠信，這是我們願意共同吸納的……

日本首相安倍晉三也說，中日韓三國並非三國時代的魏、吳、蜀，不是相爭關係，並稱希望攜手共築「新的三國時代」。

據悉，李克強、安倍晉三及文在寅當天在會議中，討論經貿合作及地區等議題，三國同意定未來10年的合作展望，爭取儘快簽署東亞區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP），並加快中日韓自由貿易協定談判。

此次中日韓三國領導人會面，是在中美摩擦不斷的背景下舉行，也是三國領導人會議機制建立後的第八次會議。三人上一次會面是2018年在日本東京。前往成都前，文在寅和安倍晉三於23日分別在北京與中國國家主席習近平進行會談。

12月23日，來華出席第八次中日韓領導人會議的韓國總統文在寅抵達北京。（新華社）

李克強提出，三國應確保明年正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），推動中日韓自貿區（FTA）談判取得進展。日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅表示支持，指要力爭早日簽署。

他們還承諾，將通過對話方式推動朝鮮半島無核化進程。

中日韓三國長期受歷史遺留問題困擾，近年三國關係反覆不定。中日韓能否通過此次峰會化解彼此分歧，推進共同合作，尤其是實現RCEP的成功簽署，以及中日韓自貿區的建立，是很多人的疑問。

中日韓三國領導人並肩而行走出會場，神情愉悦。（微博@日本國駐華大使館）

對於這次峰會，很多人原意拿一張峰會期間三國領導人的合影照片，來形態展現中日韓關係的良好前景。這張照片是會議結束後，中日韓三國領導人並肩而行，臉上露出歡笑，這麼意氣風發的合影在領導人會晤中很少見。中國資深媒體人「牛彈琴」用「中日韓歷史上最喜感的一張照片，沒有之一」來形容。

這張照片是由日本首相官邸提供，發佈在日本駐華大使館的官方微博上，並配文，「第八屆日中韓領導人會議番外篇，會議結束後三位領導人並肩而行，神情愉悦。」此舉無疑表明，日本方面對於中日韓會談的結果頗為滿意。

但顯然，僅憑一張照片並不能說明問題。「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。無疑，中日韓彼此之間有着諸多共同利益。中日韓產業鏈緊密相連、經濟結構高度互補，如果可以儘快簽署中日韓FTA，無疑將有助於進一步提升產業互補性，促進產業鏈深度融合。

23日，來華出席第八次中日韓領導人會議的日本首相安倍晉三抵達北京。（新華社）

中日韓聯合研究項目的研究表明，建立中日韓自由貿易區可使中國國內生產總值增長率提升1.1%至2.9%，日本提升0.1%至0.5%，韓國提升2.5%至3.1%。

相信三國也願意基於利益建立緊密關係，甚至不排除在未來一段時間三國關係進入「蜜月期」。

但也要看到，中日韓之間並非只有共同利益。回顧過去20年的合作歷程，三國合作雖起步早卻進展緩。自2008年以來，三國首腦會議只舉行了八次，在此期間，有四年首腦會議停擺。首腦會議不能按時召開，召開後又難以達成共識，達成共識後又不容易履行，這是中日韓存在分歧的寫照。

2012年5月13日，第五次中日韓領導人會議在北京舉行。中日韓正式簽署投資協定，並一致同意在年內啟動中日韓自由貿易區談判。但隨着當年釣魚島、獨島（日本稱竹島）問題相繼發酵，中日關係、日韓關係雙雙遇冷，中日韓自貿區談判未能如期啟動，首輪談判比預期推遲了一年。

接下來的2013年、2014年，中日韓未進行領導人會議，自貿區談判也沒了政治推動力。而此後，2016年韓國部署薩德導彈、2017年韓國樂天集團支持部署薩德，中韓關係自貿區談判的進度再次被延緩。2016年、2017年也未進行領導人會議。

12月24日，國務院總理李克強在四川成都與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三出席第八次中日韓領導人會議後共同會見記者。（新華社）

而近期日韓雙邊關係的惡化，也給中日韓多邊貿易談判蒙上了一層「不確定性」的陰影。

至於何時可能達成中日韓FTA，這必須要等到RCEP達成之後。「雖然三方都願意讓其發生，但現在說具體什麼時候能夠達成還為時尚早」，觀察人士指出。樂觀的是，中日韓三國領導人的成都峰會，釋放出來了強烈的積極信號。讓很多觀察家堅定了對FTA的建立，以及東北亞地區的未來的信心。

「東北亞過去一年是衝突主導，這個會議本身就顯示各方重新希望尋求以合作為基點的關係，」香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯接受媒體採訪時表示。「做成做不成是一回事，只要各方都顯示出積極意願，這個做法本身就有積極的重要意義。」

當然，中日韓之間也各有算計。美國持續對中國進行貿易打壓，雖然中美的第一階段階段貿易協議已經接近達成，但誰也不能保證中美之間不會再次出現變數。中日韓FTA，對於中國而言明顯能夠一定程度上消解中美貿易戰所帶來的負面效應。

遭受美國貿易打壓的不止中國，特朗普政府還不惜提高關税和啟動貿易調查等強硬措施，對日韓進行貿易打壓，導致日韓產品進入美國市場更加艱難。面對美國的貿易保護主義，中日韓急需通過合作加強區域一體化。

對於日韓而言，走進中國無疑也能夠成為他們和美國討價還價的籌碼。韓國和日本在美軍駐留軍費問題上，都跟美國產生分歧。一個400%，一個300%，華盛頓「獅子大開口」引發韓日的反彈，韓國反應非常激烈，日本則一口拒絕。

這些都促使中日韓重新坐到談判桌上，相談甚歡的前提和背景。目前來看，RCEP基本已經成型，接下來，就看中日韓自貿區了。實現這一點，符合中日韓三國的國家利益，甚至東亞的整體利益。當然，過程中肯定會有波折，這對於中日韓三國的決策者來說，無疑都是巨大的考驗。

中日韓之間的「新三國時代」可能真的要來了。