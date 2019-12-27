【觀察】中俄伊三國為何據悉史上首次聯合軍演？

中國國防部新聞發言人吳謙在12月26日表示，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加。

此次軍演是40年來中俄伊三國首次舉行海上聯合軍演。對此該次活動所釋放出的信號，外界熱議不斷。

2017年6月，中國海軍艦艇訪問伊朗阿巴斯港。（資料圖片）

綜合媒體12月27日報道，近年來，中伊兩國之間軍事交流頻繁，中國海軍艦艇編隊曾於2014年和2017年兩度造訪伊朗，2017年兩國海軍就曾在霍爾木茲海峽舉行聯合軍事演習。而俄伊兩國作為傳統盟友，相關軍事演練也很頻繁。

有分析稱，此次中俄伊首度舉行聯合軍演，充分顯示出三國在軍事領域的密切協作，將加強三國在波斯灣及中東地區的軍事合作能力，也向外界展示中俄伊共同世界和平與海上安全的能力。作為全球最重要的能源通道，波斯灣-霍爾木茲海峽-阿曼灣一線一直是國際熱點地區，這裏的安全局勢不但事關地區穩定，也牽動全球能源和經濟的神經。

2019年以來，波斯灣地區發生一系列針對油輪的襲擊事件，美伊兩國也險些擦槍走火，地區局勢處於高度緊繃的非常時期。中俄伊三國在此時舉行聯合軍演，將為確保該地區國際貿易安全提供經驗，也向外界展示了三國捍衛地區和平、保障世界石油通道安全的決心。

阿曼灣一帶的安全問題成為世界關注焦點。（VCG）

據伊朗媒體報道，除了傳統軍事安全領域的演練之外，本次演習的其他目標還包括：在德黑蘭、莫斯科和北京之間交換安全經驗、反恐和打擊海盜以及打擊恐怖主義和海盜；在海上救援行動領域獲得和交流經驗。這些都表明，三國未來將密切合作，攜手應對新老問題的共同威脅，實現波斯灣地區的和平安全與可持續發展。

針對此次軍演，西方有媒體稱，中俄伊三國將在印度洋逐步建立「反北約聯盟」。

中俄近年曾多次舉行聯合演習。（資料圖片）

但有分析回應稱，事實上，雖然此次演習在三國史上屬於首次，但在整個中東地區，此類演習可謂「多如牛毛」。

中國2019年就與沙特舉行了類似的聯合演習，此前也與土耳其、埃及等國進行過聯合演習。中國官方數次強調，中國在中東地區堅持「不找代理人、不搞勢力範圍、不謀求填補『真空』」的「三不原則」，中國在中東海域的活動主要就是防海盜，為地區安全提供公共產品。正如吳謙大校在26日的記者會上回答英國記者提問時表示，此次三國聯合軍演是中俄伊三國正常的軍事合作活動，與地區形勢沒有必然聯繫。