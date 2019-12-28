中南海再開民主生活會　透露下一步執政重心

26日至27日，中共中央政治局召開專題民主生活會，以「不忘初心、牢記使命」為專題。 實際上，自2015年始，每逢年末中共中央政治局都會召開民主生活會，迄今已有五次，儼然成為中共政治生活中的一次重要會議。外界亦得以從此項會議中觀察中共黨內政治風向的變化，以及黨內對高層執政績效的評價，並猜測中共下一階段執政重心所在。

2018年12月，習近平召開了第四次民主生活會。（新華社）

官媒報道稱，本次民主生活會上，中共總書記習近平主持會議並發表講話。報道指出，會議認真學習貫徹中共十九屆四中全會精神，緊扣學習貫徹習近平思想這一主線，聚焦「不忘初心、牢記使命」這一主題，貫徹「守初心、擔使命、找差距、抓落實」的總要求，圍繞理論學習有收穫、思想政治受洗禮、幹事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標，按照「四個對照」「四個找一找」的要求，交流思想、檢視問題、深刻剖析，開展批評和自我批評。

民主生活會制度的由來已久。中共建黨初期，領導人的「家長制」作風比較嚴重，在大革命失敗後開始關注擴大黨內民主生活的問題。1929年，中共中央指出：「各級委員會的工作，不應由書記或主席包辦，應經過大多數委員的共同討論。」同年，毛澤東起草的《古田會議決議》也提出，允許個人發表意見，允許爭論。

「領導機關應當尊重每一個同志的意見和應有的權利。負責人員在黨內沒有特權，不應斤斤於自己個人的領導地位，不自高自大，應服從多數，服從紀律，接受下面的批評，傾聽同志的報告，詳細地向同志解釋，用平等的兄弟的態度對待同志，把自己看作是一個普通的同志，大公無私地處理問題。」1937年，在國民黨統治區工作的劉少奇在「白區黨代表會議」上講話說：「這是民主的精神，我們每一個幹部都應當具備這種精神。應當用這種精神來改造自己並教育同志。這正是黨內所需要的民主。」

1956年中共八大強調堅持集體領導原則，發展黨內民主，反對個人崇拜。（資料圖片）

中共建政後，國家總體上從戰爭狀態轉到建設狀態。鑑於蘇聯等社會主義國家共產黨的歷史教訓和中共在工作中暴露的缺點，1956年中共八大強調堅持集體領導原則，發展黨內民主，反對個人崇拜。但隨之而來的反右運動、大躍進等，使黨內民主難以實現。1959年廬山會議後中共高層再也無人敢講真話。

1962年，中共召開七千人大會，總結大躍進教訓，反思黨內民主。中共中央總書記鄧小平建議，「在黨委會裏面，應該有那麼一段時間交交心，真正造成一個好的批評和自我批評的空氣。同等水平、共同工作的同志在一起交心，這個監督作用可能更好一些」。劉少奇也建議，「各級黨的委員會一個月之內要有一次黨內生活會。委員會開會，進行批評和自我批評。」這些建議得到毛澤東的贊同。這是中共第一次明確提出「黨內生活會」的概念。但劉、鄧提出的民主生活會制度並沒有得到真正落實與執行。

七千人大會之後，毛澤東與劉少奇之間的矛盾不但沒有化解，還在不斷積累，在估量國內形勢，對外政策和農村政策等重大決策上，出現一系列彼此相左的分歧。毛澤東明顯感到自己選擇的兩位接班人劉少奇與鄧小平，正在執行一條和自己完全不同的政治路線，自己在黨內權威受到挑戰。他與劉、鄧的關係開始決裂。

劉少奇在七千人大會上講話。（人民網）

分歧公開化後，1965年1月13日，劉少奇召開黨內生活會，當着周恩來、鄧小平、彭真、賀龍、陳毅、羅瑞卿、陳伯達、李井泉、李雪峰等17箇中央和地方大員的面，檢討「對主席不夠尊重」。會後，劉又主動找毛做自我批評。但毛澤東表示：「這不是尊重不尊重的問題，而是馬克思主義同修正主義的問題。在原則問題上，我是從來不讓步的。」

據劉源、何家棟的《「四清」疑團》一文介紹，在此期間，毛澤東不能容忍對他的權威哪怕最輕微的挑戰，平等的討論就意味着蔑視他的權威，稍受頂撞，便勃然大怒。毛澤東曾對劉少奇說：「你有什麼了不起，我動一個小指頭就可以把你打倒！」

後來，毛澤東發動文革，劉少奇、鄧小平分別被定為頭號與第二號「走資派」，一起被打倒。文革中，毛澤東大搞一言堂，民主生活制度更是受到空前破壞。

十一屆三中全會通過會議公報（資料圖片/新華社）

文革結束後，鄧小平認為，從遵義會議到社會主義改造時期，中共中央和毛澤東一直比較注意實行集體領導，實行民主集中制，黨內民主生活比較正常。可惜，這些好的傳統沒有堅持下來，也沒有形成嚴格的完善的制度。另一位中共元老陳雲也指出：「關於民主制度、民主生活很不夠是文革得以發生的重要原因之一，這個問題實際上應該說，黨內民主集中制沒有了，集體領導沒有了，這是文革發生的一個根本原因。」

中共十一屆三中全會以後，黨內政治生活逐步恢復正常。1980年十一屆五中全會通過的《關於黨內政治生活的若干準則》規定：「各級黨委或常委都應定期召開民主生活會，交流思想，開展批評和自我批評。」民主生活會制度第一次在黨內法規中被確定下來。1992年，中共十四大修訂通過的黨章首次規定黨員領導幹部必須參加黨委、黨組的民主生活會。民主生活會制度被正式寫入黨章。

由於內容敏感等原因，中共民主生活會不太常見於媒體報道。外界印象最深刻的恐怕是，1987年1月，中共在鄧小平的建議下召開民主生活會，一連數天，中共總書記胡耀邦遭猛烈批評，黯然下台。兩年後飲恨而終，引發「六四」事件。