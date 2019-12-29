內媒盤點近10年295宗傷醫事件：99名醫生被持刀襲擊　24人喪命

內地醫患矛盾層出不窮，近日，北京民航總醫院女醫生被刺傷致死一事引發廣泛關注，多間內媒轉載一篇自媒體報道，文章搜集2009至2018年的295宗傷醫事件，並分析這些事件及其報道的有關數據。

2018年中國醫師協會發布的《中國醫師執業狀況白皮書》顯示：在中國，有66%的醫師曾親身經歷過醫患衝突事件，逾3成醫生有被患者暴力對待的經歷。

而據上述文章指出，10年內傳媒報道的295宗傷醫事件中，共有362名醫護人員受傷，99名醫護人員被患者持刀具襲擊，24位醫生在醫患衝突中喪命。

▼按圖看傷醫事件及其報道的有關數據

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7成被報道事件發生在三級醫院

從上述10年內傳媒報道的傷醫事件來看，廣東省暴力傷醫事件被報道的頻率最高，共有38件。山東、江蘇、浙江、安徽等東部人口大省被報道的傷醫事件亦較多，西藏、青海、新疆等西部地區傷醫事件較少。

此外，醫院的級別愈高，被報道的傷醫事件發生頻率愈高。在10年內見諸報端的暴力傷醫事件中，有7成發生在三級醫院，其中三級甲等醫院就佔逾半數。而在醫院所有科室中，近3成被報道的傷醫事件發生在急診科；外科、內科和婦產科亦為被報道的事故多發地。

內地對醫院實行「三級六等」的等級劃分，「三級」從高到低為三級、二級、一級，而每個級別又分為甲等和乙等。

北京民航總醫院女醫生被刺傷致死一事，起因於家屬對治療效果不滿。（資料圖片）

不滿治療結果是「傷醫事件」主因

從傳媒報道的傷醫事件來看，對醫生提供的醫療服務和對醫生的治療結果不滿是患者傷醫的主要原因。「醫生態度不好」「病沒給我治好」「醫生的專業水平不行」等等，是患者或家屬訴諸暴力的常見理由。此外，酒後鬧事亦是出現頻率頗高的原因。

在所有收集到的傷醫事件報道中，有近4成報道無提及傷醫事件的後續處理結果。而在提及處理結果的報道中，行政處罰是最常見的懲戒手段，如10至15天的行政拘留或數千元不等罰款。還有部份報道僅跟進到刑事拘留階段，或僅用「警方已經立案調查」、「涉事者已被警方依法抓捕或批捕」一筆帶過，並未公開案件的後續處理情況。根據統計，涉及刑事處罰結果的報道佔總數不到5%。

（RUC新聞坊）