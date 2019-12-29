工信部原部長李毅中：中國正制定面向2030年第二輪重大科技專項

在周六（28日）召開的第五屆中國製造強國論壇上，中國工業經濟聯合會會長、工信部原部長李毅中指出，中國此前制定國家科技重大科技專項（2006-2020），在17個領域都取得了重大突破，核電、高鐵成為「國家名片」。近期，中國正在制定面向2030年的第二輪重大科技專項，列入量子通信、人工智能等重大技術。

中國工業經濟聯合會會長、工信部原部長李毅中。（新華社）

李毅中指出，中國工業佔GDP的比例在2006年達到42%的高峰，此後以每年一個百分點的速度下跌，到2016年創下33.3%的最低點。應該高度重視製造業佔比過快下降的問題，警惕工業被空心化、邊緣化的狀況。

他表示，中國工業取得舉世矚目的輝煌成就，是世界上第一大工業國，2010年就超過美國，去年工業增加值是30.5萬億人民幣，今年預測增長5.6%，大概佔全球四分之一。中國是全球唯一擁有聯合國產業分類目錄最全的國家，500多種工業品中，220種世界第一。

李毅中強調，要正確認識中國工業存在的差距和短板。現在中國是工業大國但還不是工業強國，是製造大國還不是製造強國，要清晰地看到中國的短板。

料2035年才能實現全面工業化

李毅中稱，中國的工業化比發達國家晚七八十年。美國1955年完成工業化，德國1965年完成工業化，日本是1972年完成工業化，韓國是1995年完成工業化，中國到2020年基本實現工業化，2035年才能實現全面工業化。

他指出，總的來說，中國工業、製造業還處在世界中低端，仍然存在發展不平衡、不充分的狀況，而情況集中體現在科技創新能力不強、產業結構需要優化提升、低端產品過剩，中高端產品不足、工業效率有待提高等方面。

李毅中表示，建設製造強國需要關注加強自主創新、實施「網絡強國」的戰略、發揮有效投資的關鍵作用、大力提升工業基礎能力及不斷改善營商環境五個方面。