北京女醫生被患者之子殺害　胡錫進：兇徒死有餘辜，但勿遷怒其母

12月24日，北京朝陽區民航總醫院女醫生楊文被95歲高齡病患之子持刀刺死。事發後，有網傳消息指該名患者被轉至朝陽醫院，免除一切治療費用，其家屬對殺人事件無愧疚之心，還抱怨「愈治愈差」，引起爭議。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進就事件發文表示，不要輕信網上的一些傳言，涉案兇徒死有餘辜，但不應把對兇犯的憤慨遷怒於他的母親。

北京朝陽區民航總醫院女醫生楊文被患者之子殺害。（網上圖片）

胡錫進表示，自己從一開始就強烈譴責殺害女醫生這一殘暴行徑，同時亦呼籲輿論保持冷靜，不要輕信網上的一些傳言。

他稱，決不相信存在一個朝陽醫院出於某種考慮而對兇犯母親特殊照顧、為她提供非正常的ICU搶救治療的邏輯。「這個消息一定有某個細節是不准確的。朝陽醫院圖什麼？有什麼好處？僅僅為了挨輿論的罵？」

胡錫進認為，兇犯的母親只要進了ICU，ICU搶救她就是應該的，這是醫學人道主義精神天經地義的一部分。這與那名95歲老太太是兇犯的母親還是某位功臣的母親沒有關係。在醫生的面前，她只是一位需要幫助的病人，醫生們不應當關心她的社會背景。

胡錫進指，那名兇犯死有餘辜，「讓我們善待所有醫護人員，體諒他們的難處。同時我們不應把對兇犯的憤慨遷怒於他的母親。」

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早前報道，有內媒引述網上消息指，殺醫兇徒孫文斌的母親、95歲高齡病患孫某氏在事發後獲轉至朝陽醫院，並免除一切治療費用。民航總醫院一名醫生介紹道，楊文遇害後，患者家屬沒有表現出任何愧疚，沒有任何道歉的話，還抱怨「愈治愈差」。就在醫生準備請專家進一步治療的時候，患者家屬自行簽字離開了醫院。