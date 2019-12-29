商務部召開全國商務工作會議：要堅持過「緊日子」　加強資金管理

中國商務部今天（29日）在北京召開全國商務工作會議，總結交流2019年商務工作，分析當前面臨的新形勢新要求，對2020年工作作出安排。 會議指出，要厲行勤儉節約，堅持過「緊日子」，加強資金管理，提高使用效率，把錢用在刀刃上。

商務部29日在北京召開全國商務工作會議。（商務部）

據商務部新聞稿，商務部黨組書記、部長鐘山在會上作工作報告。會議強調，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，商務部門要緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，堅決打贏三大攻堅戰。此外，會議上也強調要為「十四五」發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎。

同時會議也指出，今年面對國內外風險挑戰，中國商務系統堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，團結奮進、迎難而上，商務運行總體平穩，主要指標穩中向好，高質量發展取得新成效。

會議指出，堅持依法行政，加強商務法制建設，增強制度執行力，把制度優勢轉化為治理效能。厲行勤儉節約，堅持過「緊日子」，加強資金管理，提高使用效率，把錢用在刀刃上。形成工作合力，落實「大商務」要求，增進橫向協作、縱向聯動，發揮各方積極性，營造幹事創業的濃厚氛圍。

（綜合報道）