北京殺醫案震動高層　官方定性措辭嚴厲

北京民航總醫院的傷醫事件，引發中國社會的極大關注。隨着當時監控視頻和諸多細節流出，中國各界譴責兇手的同時開始反思此事背後的現實問題。

中國媒體人胡錫進（右二）為北京航天總醫院送錦旗。（微博@胡錫進）

12月28日上午，中國衛健委法規司司長趙寧對此事定性稱，「這個事不是一個醫療糾紛問題，是一個非常嚴重的刑事犯罪。」

12月24日6時許，北京市公安局110報警服務枱接報警稱，在民航總醫院一男子持刀將一女醫生楊文刺傷。經全力救治，楊文終因傷勢過重，搶救無效，於12月25日0時50分不幸去世。12月27日，警方以涉嫌故意殺人罪逮捕犯罪嫌疑人孫文斌。

為何產生矛盾？各方講述事件經過

一篇以楊文同事身份介紹患者就診經過的文章透露，患者95歲老年女性，腦梗塞後遺症，長期臥床鼻飼營養，生活質量不高。12月4號楊文醫生首診的，病人來時嘔吐、納差、意識不清，家屬簽字拒絕一切檢查，僅要求輸點液，但是輸液後病情無改善好轉，幾個家屬就認定是楊文醫生輸液給輸壞了。

這位醫生進一步指，「（患者家屬）每天都會因為一點點的病情變化和懷疑我們的用藥，不停的吵鬧、辱罵、威脅，我們建議病人轉院。建議家屬走醫療鑑定，都不同意」。還不時威脅老太太死了，我們誰都別想活」。

孫文斌的姐姐孫英則表示，他們和醫院的另一矛盾在於能否將母親從急診科轉向住院治療，但得到的回應是醫院沒床位。據孫英介紹，隨着母親病情每況愈下，醫療費用不斷增加，讓孫文斌不滿，他總是嘮叨，「想住院又不讓咱們進，醫院就想置咱們於死地，讓咱們把錢都花在這兒，傾家蕩產」。

針對網傳「患者於12月27日下午被轉至朝陽醫院急診重症監護室，減免一切治療費用」等消息，中國國政協委員、著名神經外科專家凌鋒從醫院官方獲悉：朝陽醫院接收病人是責任，按照病人的病情，讓家屬交了押金，辦理了住院，並沒有提供免費醫療。

中國各界發聲譴責

12月25日凌晨，民航總醫院官方微信發佈公告，對不法分子的殘暴行為表示強烈譴責；北京市衛生健康委員會、北京醫師協強烈譴責傷醫害醫的極端行為，支持司法機關依法嚴懲兇手；中國醫師協會發表文章哀悼楊文醫師，並表示對暴行出離憤怒，呼喚社會呵護醫生。

最高檢《檢察日報》發文稱，暴力傷醫事件頻發，亟須醫院安保升級；《北京日報》發文稱，長遠來看，還是要不厭其煩地開展患者教育，患者和家屬要知曉醫學科學的邊界，理智看待醫療手段；官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦發表評論稱，強烈譴責對民航總醫院女醫生的殺害暴行。

誰應對保護醫生負責？

從2010年到2014年，中國醫療機構醫患糾紛事件年增幅在64.3%以上，醫學雜誌《柳葉刀》的一位編輯稱，「中國的醫生正身陷危機」。悲痛過後，人們更加關心的是如何減少這樣的悲劇發生？

法律的威懾是其中一環。12月28日，《基本醫療衛生與健康促進法》表決通過。其中明確指出：禁止任何組織和個人威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。

針對防控暴力傷醫，還可對醫務人員定期培訓、醫院制定防控措施。北京一位三甲醫院的工作人員稱，醫院會有如何進行醫患溝通的培訓，但沒有涉及到暴力傷醫防控方面。

此外，更嚴格的安保措施屢被提及。一位患者提到，醫院各處需增配安保人員。