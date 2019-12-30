五次讚美習近平　中共政治局對習的評價越來越高

自2015年至今，中共政治局每年都在年底召開具有批評與自我批評性質的民主生活會。從官媒報道來看，民主生活會對中共最高領導人習近平的評價越來越高，日前召開的民主生活會稱習近平為人民領袖，這一評價比肩毛澤東。

中共中央政治局民主生活會是中共最高規格的民主生活會。（新華社）

2015年的中共政治局民主生活會肯定習近平反腐，但沒有提習近平個人。只是說，中共十八大以來，「以習近平為總書記的新一屆中央領導集體一開始就把黨風廉政建設緊緊抓在手上，連續採取了一系列行動」，工作紮實，成效顯著。

2016年10月，習近平在中共十八屆六中全會上被正式確立為核心，當年民主生活會這樣評價，「習近平同志成為黨中央的核心、全黨的核心，是在新的偉大鬥爭實踐中形成的，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心擁護。」

一年後，民主生活會這樣評價習近平的領導能力：「在領導黨和國家事業發展、在領導開展具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭中展現出堅定信仰信念、鮮明人民立場、非凡政治智慧、頑強意志品質、強烈歷史擔當、高超政治藝術，習近平總書記作為黨中央的核心、全黨的核心是黨心所向、民心所向。」

2018年，中共政治局民主生活會讚美習近平「在領導新時代黨和國家事業發展中，在審視和把握日益錯綜複雜的國內外發展大勢中，在帶領全黨全國各族人民奮進新時代的偉大實踐中，戰略判斷高瞻遠矚，政治領導嫻熟高超，人民立場鮮明堅定，歷史擔當強烈堅定，充分證明不愧為黨中央的核心、全黨的核心。」

日前召開的民生生活會這樣評價習近平：「面對當今世界百年未有之大變局，面對錯綜複雜的國內外風險挑戰，習近平總書記高瞻遠矚、統攬全局、運籌帷幄、指揮若定，作出一系列重大科學判斷，提出一系列重大戰略策略，推動一系列重大工作，領導全黨全國各族人民在進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭、推進新時代中國特色社會主義發展上取得新的重大成就，展現了共產黨人堅定的理想信念、人民領袖深切的為民情懷、馬克思主義政治家高超的政治領導藝術。」這是中共政治局會議第一次稱習近平為「人民領袖」，這一評價比肩中共開國領袖毛澤東。

2019年10月1日，習近平在國慶閲兵儀式上發表講話。（Reuters）

中共的民主生活會制度由來已久。1962年，中共召開七千人大會，總結大躍進教訓，反思黨內民主。鄧小平建議，「在黨委會裏面，應該有那麼一段時間交交心，真正造成一個好的批評和自我批評的空氣。同等水平、共同工作的同志在一起交心，這個監督作用可能更好一些」。劉少奇也建議，「各級黨的委員會一個月之內要有一次黨內生活會。委員會開會，進行批評和自我批評。」這些建議得到毛澤東的贊同。這是中共第一次提出「黨內生活會」的概念。

但劉、鄧提出的建議並沒有得到執行。後來，毛澤東感到劉少奇與鄧小平正在執行一條與自己完全不同的政治路線，自己在黨內權威受到挑戰，於是發動文革，劉、鄧被打倒。毛澤東大搞一言堂，黨內民主受到空前破壞。

文革結束後，鄧小平認為，從遵義會議到社會主義改造時期，中共和毛澤東一直比較注意實行集體領導，實行民主集中制，黨內民主生活比較正常。可惜，這些好傳統沒有堅持下來。另一位中共元老陳雲也指出：「黨內民主集中制沒有了，集體領導沒有了，這是文革發生的一個根本原因。」

1980年胡耀邦主持制定的《關於黨內政治生活的若干準則》規定：「每個黨員不論職務高低，都必須編入黨的一個組織，參加組織生活。各級黨委或常委都應定期召開民主生活會，交流思想，開展批評和自我批評。」這是中共第一次將民主生活會制度寫入黨內法規。1992年，中共十四大修訂通過的黨章第一次規定黨員領導幹部必須參加黨委、黨組的民主生活會。