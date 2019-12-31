殺醫疑犯1周內被移送檢方審查起訴　央視：正義提速及時打擊犯罪

北京朝陽區民航總醫院12月24日發生患者家屬殺醫慘案，官方30日發布消息稱，經偵查終結，疑犯孫文斌被以涉嫌故意殺人罪移送檢方審查起訴；北京市人民檢察院第三分院已依法受理此案，並開展審查工作。 對於案件發生不到1周即移送檢方審查起訴，引發一些民眾疑惑，認為案件辦理「有點快了」。對此，官媒央視今天（31日）刊登「熱評」文章稱，這種想法過慮了，公安機關用從快辦案回應社會關切，快並不違背法律，辦案快還是慢，決定因素是案情。

近年來，中國頻繁出現醫生被患者惡性傷害事件，背後原因受矚。（新華社）

央視文章指出，孫文斌的暴行舉國震驚、全民憤怒，他的最終命運不難判斷，但在法治社會，一個人哪怕十惡不赦，讓其付出代價仍需經正當程序，立案、偵查、起訴、審判、死刑覆核、執行，這些法律程序一個都不能少。

文章指，刑事訴訟法規定了偵查階段對疑犯羈押期限的上限，一般為逮捕後2個月，特殊情況可適當延長。疑犯被羈押的案件，應在法定期限內偵查終結。但法律並未規定，亦不可能規定偵查終結的下限——一個案件本來3天可查清，非規定5天才能偵查終結，豈不荒唐？從及時打擊犯罪角度，司法機關應在依法前提下從快辦理。

民航總醫院急診搶救室外有保安把守。（新京報）

指案情相對清晰 1周內收集證據可實現

文章進一步指，本案犯罪情節極其惡劣、後果極其嚴重，但案情並不複雜，孫文斌的犯罪動機、行為、後果等都很清晰，這是案件得以從快辦理的前提。

根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第66條規定，移送審查起訴的案件應符合以下條件：認定的案件事實都有證據證明；認定案件事實的證據均經法定程序查證屬實；綜合全案證據，對所認定事實已排除合理懷疑。

文章認為，以本案相對清晰的案情，公安機關用將近一周收集滿足條件的證據，通過努力可以實現；可以預見，本案接下來的法律程序仍可能從快辦理；嚴格依法，切實保障疑犯、被告人權益，在這樣的前提下，正義提速正是公眾期待的。

（央視新聞）