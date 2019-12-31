【2019年中國大事回顧】社會主義加速回歸　中美貿易戰打破想像

時間即將來到2020年，在過去的2019年裏，中國經歷諸多可謂銘記史冊的大事件。內政方面，習近平改革上層建築，重構中共「肌體」，而且包括實現政治現代化等宏大願景也在這一年問世；外交方面，中國頂住美國貿易戰的攻勢，開始逐步以攻為守。在「百年未有之大變局」下，中美全方位博弈逐漸成為中國內政外交的「主菜」，中美之間的攻防戰打破諸多政治想像。

1、中美貿易鏖戰，一場事關國運的攻防

儘管2019年是中美建交40周年，但兩國自2018年開始的經貿摩擦（又稱「中美貿易戰」）仍在持續進行中，並已然跨過整個2019年。在過去的一年，中美前後共進行9輪（第五至第十三輪）艱苦談判，及至第十三輪才就談判第一階段協定文本達成一致。可以明確，中美將在2020年初正式在協定文本簽字。

在過去的一年，中美前後共進行9輪談判。圖為中國副總理劉鶴會晤美國財長努姆欽（資料圖片）

縱觀2019年中美在經貿領域的交鋒，華盛頓對北京發起的淩厲攻勢最終在年末被消解於無形，美國「能輕鬆獲勝」的豪言也被「無法打贏」取代。雖然協議待簽是雙方妥協的結果，但中美意志的較量，北京似乎更勝一籌。

就中國而言，北京似乎更善於從貿易戰的危機中尋求積極的一面。 除技術層面的轉守為攻外，譬如發起對美輿論戰，祭出稀土反制王牌，威脅推出不可靠實體清單等，更為重要的是，中國借此機會加速對內外進行全方位的整合和聯合，對內掃除各領域的積弊，打破固有的政治幻想，對外「合縱連橫」，廣結朋友，為未來的對美攻防之戰積累更多的能量。

2、社會主義加速回歸，北京打造「中國式現代化」樣板

中共十九屆四中全會於10月28日至31日在北京舉行，會議從中共領導制度、人民當家作主制度、行政體制等中國特色社會主義各項制度進行系統性總結和梳理。11月5日，官方公佈四中全會全文《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。

中共十九屆四中全會現場。（資料圖片/新華社）

「國家治理體系和治理能力現代化」，也多被稱為「第五個現代化」，是繼工業現代化、農業現代化、國防現代化、科技現代化之後的比器物層面更高的「形而上」的現代化。習近平追求「第五個現代化」目的就是要完善和發展中國特色社會主義制度，實現中國特色社會主義的政治現代化。

雖然中共的政治現代化之路任重道遠，但「第五個現代化」的另一重要義就是要在西方長期引領、主導和定義外，樹立政治現代化的中國範本，建立一套有別於西方的治理體系。這種新的現代化與西方靠軍刀或炮艦向外推銷的制度模式不同，不搞殖民主義、不消滅其他制度文化，而是和其他制度模式一道，共同推動構建「人類命運共同體」。

3、嫦娥四號登陸月球背面，中國太空探索迎來爆發期

2019年1月4日，「嫦娥四號」探測器攜帶「玉兔」2號月球車成功在月球背面著陸，這是人類歷史上第一次。50年前，阿波羅11號任務著陸區被命名為「靜海基地」；50年後，嫦娥四號任務的著陸區被命名為「天河基地」。月球上有資格以「基地」命名，且獲國際認可的，目前僅此兩處。

「嫦娥四號」探測器。（資料圖片/新華社）

根據中國的計畫，2020年年底，中國準備發射嫦娥五號，實現在月球上採樣返回，這是中國探月工程「繞、落、回」三步走戰略的最後一步。中國有可能成為繼美國、俄羅斯之後第三個月球探測器返回地球的國家。

在經過50年蟄伏追趕之後，中國的太空探索，將在2020年前後迎來爆發期。2020年前後，中國的返回式月球登陸器——「嫦娥五號」將會為中國帶回月球的土壤樣本，同時為中國載人登月打下基礎；2020年後中國大型多艙段組合式空間站，將會展開建設，屆時有可能成為世界上唯一在軌的大型空間站，成為中國深空探測的前哨站；同樣是2020年，中國將發射火星探測器，吹響中國火星探測的號角。在太空探索領域，中國以後來者的身份，實現了諸多突破，逐漸成為太空探索領域的重要參與者，未來甚至可能成為主導者。

4、中共「斷臂重生」，機構改革重構執政機體

在推進15個月後，中共機構改革總結會議於2019年7月5日在北京舉行。主持這場會議的習近平對這場「觸及面極廣」的改革，用「改革任務總體完成」進行總結和定調。此次改革對黨政軍民及其關係進行重構，確立四大體系，即「黨的領導」體系，政府治理體系、武裝力量體系、群團工作體系。其中政府完全處於「黨」的領導之下，再無「黨政分開」之說。

7月5日，習近平在中共機構改革總結會議上講話。（資料圖片/新華網）

中共高層如此「力度空前」調整上層建築，所謀是為更為長遠的中共建立第二個100年，也即2021年之後的這100年的進行的制度準備，可以看作是布局下一個一百年——2021年至2121年——的制度源頭。

同時，這也是因應「百年未有之大變局」的制度設計。習近平「放眼世界，我們面對的是百年未有之大變局」的判斷，並非空穴來風。之所以說世界又進入到一個大變局的週期，在於世界權力的重心，在過去百年第一次從西方轉到東方，而且幾乎鎖定於中國。因此，中南海未雨綢繆，就此早做準備。

5、十一國慶閱兵，展示中國戰力

「國之大事，在祀與戎。」祀，指國家的公祭儀式，戎 是國家的軍事行動或戰爭。中國在2019年10月1日進行的國慶70周年大閱兵，就是當之無愧的國家大事，既是「祀」，也是「戎」。

參加閱兵的解放軍坦克方陣。（資料圖片）

是次閱兵，中國軍方集中展示各軍兵種武器裝備，其中備受關注且首次公開的先進武器包括15式坦克、無偵-8和攻擊-11無人機、水下無人潛航器、長劍-100巡航導彈、東風-17高超音速導彈、巨浪-2潛射核導彈、東風-41洲際核導彈、轟-6N轟炸機。海軍青島閱兵則展示最新的055型萬噸級導彈驅逐艦、093B攻擊核潛艇、094A戰略導彈核潛艇等。首艘國產航母山東艦於年末入役，海軍進入雙航母時代。中國向全世界展示了一個崛起大國具備的軍事實力。

從國家角度而言，大閱兵是展國威、揚軍威的最好方式；從民族的角度來看，大閱兵也是宣揚民族精神、展現民族復興的舞台；而從領袖個人的角度而言，也是宣告全面掌權的上佳方式。

6、美國持續打壓，華為逆勢重塑中國民心

與中美貿易戰同步進行的還有中美科技戰，中國通信設備巨頭華為首當其衝，自2018年底高管孟晚舟被逮捕後，華為在整個2019年的處境都顯得十分艱難。儘管中美達成第一階段協定文本，有望休戰經貿摩擦，但外界指美國有不達目的（徹底打掉華為）不罷休之企圖。

5月21日，任正非在華為總部接受採訪。（資料圖片）

孟晚舟事件後的華為遭遇的最兇險的事件當屬2019年5月6日，美國總統特朗普（Donald trump）簽署行政命令宣佈進入國家緊急狀態，將華為等企業列入實體清單。隨即，包括Google、微軟、ARM公司等美歐高科技企業全面對華為實施斷供，導致華為在海外市場由升轉降。另外，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的美國一眾高官在歐洲等國不斷遊說當事國抵制華為5G技術和產品。

為反制美國的行為，華為在不斷起訴美國政府外，還正式宣布科技自立計畫，並將所有暗中打造的「備胎」全部轉正，其中的「鴻蒙」作業系統最受人關注。華為創始人任正非則一改往日低調，自今年以來不斷接受海外媒體採訪，以獲輿論的同情和支持。中國政府則通過調查聯邦快遞，以及威脅推出不可靠實體清單，為華為提供支援，官方也通過各種方式來向美國討要說法，反對打壓華為。而從華為逆勢上揚的行銷業績看，美國打壓的行動目前依然效果有限。

7、六四事件30周年與李鵬去世，一個時代終結的序幕

中國國務院前總理李鵬於今年7月23日在北京因病去世，時年91歲。李鵬雖然被認為是一位謹小慎微、缺乏創新的人物，但他全程見證甚至參與了毛澤東時代社會主義初創的歷史階段，鄧小平時代中國因六四事件陷入孤立狀態後的崛起過程，以及江澤民時代。他的逝世，可能意味著一個時代終結的序幕。

7月29日上午，李鵬遺體在北京八寶山革命公墓火化並舉行告別儀式。（資料圖片/央視截圖）

李鵬因為在1989年六四事件中的角色而成為中國最具爭議的總理，以至於「言六四必談李鵬，言李鵬必涉六四」。他的逝世恰逢六四事件30周年，雖然飽受爭議，但中共對李鵬在六四事件中的決定給予完全正面評價，即「為制止動亂、平反暴亂、穩定形勢，發揮重要作用」。

在今天看來，當時鄧小平和中共決策層，將國家的精力重新聚焦在改革開放的大方向上，是正確的決定。但是最後通過暴力鎮壓的手段，流血的方式解決這一切，是一個雙輸的局面。李鵬作為「強硬派」在其中所起到的推波助瀾的作用，顯然激化了矛盾。

30年前的那場六四事件，實際上對民主的訴求不僅只有政治上的要求，還有經濟民主的內涵，主要是為追求社會的公平正義。但因中共缺乏坦然面對歷史的自信，將對歷史的闡釋權拱手相讓，才讓西方和自由主義者們壟斷了對六四的解釋。未來如何破局，則考驗中共的智慧。

8、意識形態攻防，中西新疆問題輿論戰

圍繞新疆人權議題的中國與西方之間的博弈仍舊持續發酵，並橫跨整個2019年。西方不斷就人權問題，特別是「再教育營」問題攻擊中國治理新疆的政策，而「設立拘留營」、「拆毀穆斯林社區」、「涉及新疆秘密檔」等新聞亦不斷衝擊海外輿論。

此外，美國還在12月初在國會眾議院通過《維吾爾人權政策法案》，對此，中國方面痛批這是干涉中國內政。

中國和歐美在新疆再教育營問題上攻防不斷。圖為今年9月非洲多國及非盟駐華外交官參訪新疆，表示積極評價去極端化舉措。（新華社）

在新疆教培中心工作接近尾聲的2019年，中國在涉疆議題開始實施輿論反攻：一是延續邀請海外團隊參訪新疆，擴大海外支持聲音；二是發佈多份涉疆白皮書，如3月的《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》，澄清治疆情況；7月的《新疆的若干歷史問題》，厘清歷史；三是官辦各類新聞發佈會；四是官媒，如CGTN等，開始公開新疆反恐去極端化的內幕，希望藉此駁斥西方的「雙重標準」。

在可預見的未來，中國在新疆的鐵腕治疆策暫無變更跡象，這也就預示著中國與西方圍繞新疆的較量將會持續下去，而如何面對西方壓力，相信是北京未來工作重點之一。

9、外商投資法頒布，促進高水平對外開放

4月27日，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京雁棲湖國際會議中心舉行圓桌峰會，國家主席習近平主持會議並致開幕辭。（新華網）

3月15日，十三屆全國人大二次會議表決通過《中華人民共和國外商投資法》，自2020年1月1日起施行。這是貫徹落實黨中央擴大對外開放、促進外商投資決策部署的重要舉措，是我國外商投資法律制度與時俱進、完善發展的客觀要求，是促進社會主義市場經濟健康發展、實現經濟高質量發展的客觀要求。

10、5G商用牌照發放，中國開啟5G商用元年

2019年6月6日，工業和資訊化部正式發放5G商用牌照。10月31日，國內三大運營商正式啟動5G商用，並同步發布5G套餐。

2019世界5G大會的展覽現場。（新華社）

目前，中國已開通5G基站13萬個，移動、電信、聯通三家預約5G業務的用戶超過1000萬。依靠5G技術，遠端駕駛、只能醫療、智慧城市、8K超高清視頻直播等資訊消費、公共服務、社會治理多領域融合與應用將不斷創新發展，拉動數字經濟萬億級增長。