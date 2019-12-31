《反滲透法》通過　「麥卡錫惡夢」籠罩台灣

民進黨矢言力推的《反滲透法》毫不意外地在當地時間12月31日下午3時通過立法，民進黨對於此法本就摩拳擦掌，獨排各在野黨異議也要強度關山的意志，可謂毫無懸念。環顧法案審議過程，民進黨立委發動全體動員，用人數優勢徹底堵死國民黨立委抵制議事的路。

抗議《反滲透法》團體於立法院示威。（洪嘉徽／多維新聞）

綜觀《反滲透法》全文，不難發現此法不僅欠缺主管機關，甚而嚴重擴大行政權，幾乎給予行政權全部的生殺大權。全法亦未對「滲透」二字，予以明確的定義，無疑給了行政機關模糊可供操作的空間，更未對行為人「滲透」的主觀要件、客觀要件，乃至是否有產生實質損害，給出合理、完整、明確的解釋，着實有違反法律明確原則的疑慮。

若有心機關或人士將《反滲透法》惡意的擴大解釋，很有可能包含接受過中國大陸企業投資的外商公司，與中國大陸曾經合作過的團體、學校等等，無一可以倖免，單純的學術交流可能都會被無限上綱成文化統戰，原因是在行為人「滲透」的主客觀要件未予清楚界定的情況下，任何行為、任何動作都有可能被冠上「滲透」之名，至於有無「滲透」之實，則不在考慮之內了。

當地時間2019年12月31日，台灣地區政治受難人互助會在立法院外抗議《反滲透法》。圖為「台灣地區政治受難人互助會」總會長林耀呈（中）。（楊家鑫／多維新聞）

是故，何以《反滲透法》備受爭議？民進黨創黨元老、前台灣副總統呂秀蓮，乃至白色恐怖受難者，皆疾聲痛批《反滲透法》，實因此法若實行，無異於開民主倒車。

《反滲透法》另一項大的爭議是，從全文中看不到該法的主管機關，如此將讓人申訴無門，連能否依循行政救濟管道進行救濟都成了未知數，無辜者受害或成現代《竇娥冤》，冤情可使六月天下冤雪。

回顧在1940至1950年代，美國共和黨參議員約瑟夫．麥卡錫（Joseph McCarthy）聲稱有大量共產黨員藏於美國各級政府與機構之中，利用不公正的調查方式，特別是對異議者和批評者進行打擊，一時之間風聲鶴唳，無辜人民人人自危，被稱為麥卡錫主義（McCarthyism）。台灣很明顯迎來台灣特色的麥卡錫主義，目前在野的國民黨結合親民黨，希望向大法官提出釋憲，由具有豐富法學素養的大法官，判斷《反滲透法》的可議之處外，也期望讓此項嚴重侵害憲法人權自由之虞、民主自由價值的法案，不要成為台灣的未來。至於後續如何，僅能靜觀其變。